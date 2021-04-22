在近日开幕的 2021 年上海国际车展期间，地平线携手合作伙伴长安汽车共同展示并揭秘高端自主新车 UNI-K 的自动驾驶辅助量产黑科技。作为长安汽车 UNI 高端产品序列的第二款车型，UNI-K 于今年 3 月 28 日上市。此次亮相上海车展地平线展台的 UNI-K，搭载了基于地平线征程 2 芯片打造的高阶自动驾驶辅助和智能交互系统。这是 UNI-K 自动驾驶辅助功能首次对外揭秘，该功能将于年内近期正式量产。

此次，双方联合展示的 UNI-K 依托地平线征程 2 芯片打造的高阶自动驾驶辅助系统，能够基于图像识别技术，识别道路环境中的车道线、车辆、限速牌。

在车载智能交互领域，UNI-K 基于征程 2 芯片实现了未来科技智慧座舱、隔空手势交互等功能。

地平线与长安汽车的合作由来已久。早在 2018 年，双方便成立人工智能联合实验室。2020 年，长安汽车 UNI 系列推出的首款车型 UNI-T，搭载了双方基于征程 2 芯片联合开发的智能驾驶舱 NPU 计算平台，并成为首款基于国产 AI 芯片自主研发的高阶自动驾驶系统的量产车型。

除了 UNI-K 全面搭载地平线征程 2 芯片智能驾驶解决方案之外，长安汽车和地平线在 UNI-T 上的合作，也将基于征程 2 芯片从智能交互领域拓展至自动驾驶领域。

与此同时，此次上海车展上，地平线还发布全场景整车智能方案，包括 Horizon Matrix Mono 辅助驾驶解决方案、Horizon Matrix Pilot 领航驾驶解决方案、Horizon Matrix FSD 全自动驾驶解决方案以及 Horizon Halo 车载智能交互解决方案。

随着地平线与长安汽车合作的全面升级，未来双方有望基于地平线全征程系列汽车智能芯片以及产品解决方案开展更丰富多元的量产合作项目，共同探索打通车内智能交互和车外自动驾驶，实现车内外联动，加速整车智能的量产落地。