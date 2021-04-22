2017 年 7 月，沙特王储穆罕穆德·本·萨勒曼（Mohammad bin Salman）宣布了一项雄心勃勃的旅游开发计划——红海项目（The Red Sea Project），该计划将在与比利时面积相当、占地近 2.8 万平方公里的地区内打造出一个魅力十足的旅游景点。据了解，该项目位于吉达以北 500 公里处的 al-Wajh 和 Umluj 之间，定于 2030 年完工。届时，这一项目将建成 50 家酒店、8000 间酒店客房以及 1000 多户住宅公寓，每年有望吸引 100 万游客访问，并为当地创造出 7 万个就业岗位以及近 60 亿美元的 GDP。

红海项目背后的开发商红海开发公司（The Red Sea Development Company, TRSDC）表示，该项目代表了旅游行业的新方向——它不仅能够为自然爱好者、户外探险者、文化体验者、以及健康养生人士带来一份丰富多样的独特体验，作为红海项目的核心，项目也将于此打造出可持续发展和再生旅游的新标准，使得其净环保效益在 2040 年时达到 30% 的水平。

为了实现这一目标，红海开发公司智慧目的地总监 Najwa Hamzeh 告诉动点出海，一方面，红海项目将通过加强对当地红树林、海草、珊瑚、陆地植被等生物多样性栖息地的保护，以及清除入侵物种和建立禁捕海洋保护区等一系列举措，实现对旅游生态的合理开发。另一方面，红海项目承诺将做到 “零废物填埋”，并在旅游目的地投入运营后全面禁止一次性塑料的使用。同时，该项目还承诺整个旅游目的地将会完全依靠可再生能源供电。“作为其中的一部分环节，我们正在建设世界上最大的光伏电能存储设施，这使得我们可以完全脱离国家电网，并且确保全天候下 100% 可再生能源的使用。此外，我们所有的车辆都将由这种绿色能源提供动力。”

当然，想要实现这样的承诺不是一件简单的事情。但在 Hamzeh 看来，在科技创新以及开放合作理念的助力下，红海项目的目标并不遥远。她指出，TRSDC 已经与阿卜杜拉国王科技大学 (KAUST) 展开了一项海洋空间规划 (MSP) 方面的合作，以帮助在其工地上确立环境保护区。“这样，在群岛中的 90 多个岛屿中，只有 22 个岛屿将被开发，其中 9 个将被指定为特别保护区。而除了 MSP，我们也会继续使用高科技勘测设备和无人机来确定水上资产的坐标，从而帮助我们实现可持续发展目标的环保目标。”

而 TRSDC 也已与 Gartner 达成合作协议，Gartner 将在智慧旅游目的地开发、IT 建设、网络安全这三个方面为项目提供咨询服务，确保游客能有拥有更加舒心的定制化旅游体验。“我所参加的 ‘智慧旅游目的地’ 项目组已经在研究如何利用科技保护环境。作为我们努力改善环境的一部分，我们正在整个珊瑚礁、海龟筑巢地和大型环礁湖区域部署约 2500 个物联网传感器。这些传感器将被用来监测任何可能引起重视的变化，标示出需要采取的行动以及对项目所需进展进行衡量，从而帮助我们实现到 2040 年时 30% 的净保护效益。”

在施工阶段，TRSDC 还专门成立了一个技术团队，以负责其资产的数字化交付。她表示，从异地施工到工人的数字化访问服务，从施工进展的数字孪生系统再到对所有现场设备、机械和车辆的在线跟踪，都能通过该方式得到实现。

此外，Hamzeh 也强调，在迎接旅客的过程中，TRSDC 同样会在此呈现科技的魅力。除了自动驾驶技术和清洁能源接送交通工具，TRSDC 也在对个人碳足迹追踪方面进行探索，从而帮助其客人与自然之间建立更加和谐深刻的联系。“我们希望通过这些举措表明，通过与来自世界各地的志同道合的个人和合作伙伴的合作，红海项目有望能够引领行业走向更可持续的未来，这对我们地球的健康至关重要。”

目前，红海项目已经启动了一期开发工程，并计划在 2023 年完工，将在五座岛屿和两个内陆度假村中提供 16 家酒店和 3000 间客房。此外，它还将提供配套的商业、零售、休闲等基础设施，其首批酒店将于 2022 年年底前与红海项目专用国际机场一起竣工。与此同时，该项目所包含的占地 1 平方公里的的园艺景观区也已经建成并投入使用，该区域将为红海项目提供超过 1500 万株景观植物。到今年晚些时候，TRSDC 将开放海岸村的第一批设施，其中包括管理酒店、第一批住宿设施和 TRSDC 的新办公室，这里将成为其 14000 名员工的生活工作场所。

到 2027 年，全球国际游客总数预计将达到 24 亿人次，并由此产生 2.2 万亿美元的消费市场。Hamzeh 透露，沙特王国已经看到越来越多的人表示出到这里旅游的意愿。在 2019 年 9 月推出电子签证后，沙特阿拉伯旅游部仅在当年前三个月就签发了超过 35 万份旅游签证，并为近 50 个国家提供了进入沙特王国的新通道。按照目前的预测，到 2030 年，旅游业对沙特 GDP 的年贡献率将接近全球平均水平的 10%，而这一数字在目前为 3.4%。

现阶段，红海项目的各项工作仍在按计划进行，以便在 2022 年底前迎接旅客，届时首批酒店将得以开业。在接下来的第二阶段，红海项目将重点发展其余岛屿和内陆地区。此外，TRSDC 还将提供超过 1000 个住宅单位，作为度假住宅和第二居所。对此，Hamzeh 表示，“在沙特做开发商是一份令人激动的体验，因为沙特正在向全球游客开放，他们对我们富饶的产品、文化和遗产充满好奇。作为 ‘2030 年愿景’ 的一部分，沙特王国本身在不断向着这一目标前进。而作为这一愿景的承载，红海项目也将使沙特在全球旅游版图上占据稳固地位，并在全球可持续发展领域留下属于自己的独特印记。”