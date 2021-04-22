近日，专注为国货品牌提供国际化数字营销服务的红毛猩猩（深圳）科技有限公司（简称 PONGO）对外宣布获得 5000 万 A 轮融资，本轮融资由 A 股上市公司 “值得买”、联想创投领投，励石资本跟投。

随着跨境电商基础设施日臻完善、各行各业的生产供应链愈发成熟（共享技术、工艺、配方等）、以及伴随社交网络成长的年轻人拥有更独立的消费观，这些因素为全球 DTC 品牌的逐步崛起孕育肥沃的土壤，给传统品牌的跨境电商业务带来不小的冲击。随着行业玩家越来越多，关键字流量采购、站群等运营策略正在失去优势，营销推广效果逐年下滑，与复合高增长的业务需求背道而驰。

目前，跨境电商行业处于一个升级迭代的时间窗口，内容营销与数据深耕必是行业玩家高度关注的方向。PONGO 创始人那昕认为国内的内容电商的玩法与商业模式迈入成熟阶段，整套内容电商体系完全可以在海外市场落地，通过优质内容与社媒矩阵帮助国货品牌以全新的链路连接全球消费者，打造截然不同的出海营销闭环。基于此，PONGO 顺势于 2020 年正式成立，旨在为国货品牌提供更优质的国际化数字营销服务，帮助他们拓展全球市场以及塑造国际化品牌形象。

相比图文内容，短视频的 “短、平、快” 特性更符合当下主流消费群体的生活节奏，越来越多品牌厂商也意识到短视频流量的价值与网红带货的力量，尝试围绕 KOL/KOC 开展新的营销方式。据《海外网红营销 2020 发展趋势报告》显示，网红营销已经从辅助营销的角色演变成为主流方式，目前整个产业价值在 50-100 亿美元之间。其中，近 90% 的营销人员发现网红营销的投资回报率优于其他营销渠道，超过 2/3 的营销人员在 2019 年增加了网红营销的支出。在电商、时尚与美容、游戏、旅游和生活有关的品牌里，有 17% 的公司把一半以上的营销预算投放在网红营销。

面对这种行业趋势，PONGO 打造了连接国货品牌和全球优质内容创作者的 SaaS 服务平台 PongoShare。目前该平台汇聚了来自北美、欧洲、日韩、东南亚等地区共计 30 多万名网红达人与推手，通过 “短视频、直播为主，图文、问答、论坛评论为辅” 的内容创作形式贯穿 Youtube、TikTok、Twitter、Facebook、Instagram 等主流社媒平台，实现新兴流量的全域覆盖，触达新一代消费主力军。

PongoShare 非常重视网红达人的流量变现方式以及推广营销效率。对于签约入驻的网红达人，后台系统会根据他们的社交媒体账号的历史内容进行脱敏数据分析和建模，对每位网红达人的熟悉领域、粉丝互动率以及表达风格都有基础的数据模型，通过算法优先推荐与之匹配度更高的产品。除了看到系统推荐的产品外，网红达人还能根据产品类型、佣金比例等条件进行复合筛选，自主选择产品进行推广，赚取佣金。

为提高网红达人的营销推广效率，PongoShare 除了在平台内打造专属推广链接生成工具 “Link Transfer”，还额外开发 Chrome 浏览器插件 “Affiliate Link Tool”，允许网红达人在浏览速卖通、亚马逊（美国）等电商平台的产品页面中查看佣金比例以及生成专属推广链接。针对社交媒体平台只允许附带一条链接的局限性规定，PongoShare 推出了内容汇聚工具 Onbio，网红达人在一个链接页面里把不同地址的内容聚合到一起，完美兼容主流社交平台。

另一方面，PongoShare 也是国货品牌高效触达全球网红达人、推手的专属出海渠道。通过分佣模式，国货品牌能够获得涵盖主流社交媒体渠道的网红推荐、种草以及带货等服务。网红达人会为相中的产品精心创作本地化营销内容，排除文化差异的可能性。网红达人会通过社交媒体矩阵以及私域流量进行内容传播和二次裂变，实现全网曝光，充分调动自身的影响力帮助国货品牌在海外市场快速建立口碑和品牌沉淀。PongoShare 的国内定位非常清晰，就是要成为国内最顶尖的海外网红达人带货首选平台，帮助国货品牌厂商以内容为驱动，实现全网种草、传播裂变、品牌塑造以及用户沉淀等全方位国际化数字营销闭环，最终赢得海外市场以及全球用户的信赖。目前 PONGO 与多家一线国货品牌、珠三角和长三角的小家电厂商建立了长期合作关系。

PONGO 创始人那昕表示，本轮融资主要用于扩建团队、为 PongoShare 平台引进更多网红资源、供应链资源，进一步扩大国货品牌与全球网红达人的对接价值。短期内，PONGO 还会重点围绕 TikTok 电商生态进行布局，充分借助 TikTok 的流量红利搭建更加符合国产品牌的出海营销的补充方案，全面完善 PONGO 的国际化数字营销体系。