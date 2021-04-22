根据 Sensor Tower 公布的最新商店情报数据，2021 Q1 日本手游市场收入超过 51 亿美元，同比增长 35%，再创新高。与此同时，日本市场以高回报和高增长吸引着中国产品入场。本期共 29 款中国手游入围日本畅销榜 Top 100，拿下 25% 的市场份额。详细数据如下：

日本手游市场规模

2021 年 Q1 日本手游市场在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 51.6 亿美元，相较去年 Q1 疫情爆发时增长 35%，环比增长 13.5%，再创历史新高。其中，1 月 1 日新年当天，日本手游市场收入高达 2.68 亿美元，是 Q1 日均收入的 4.7 倍，比去年 1 月 1 日增长 65.2%。平台方面，iOS 收入占比为 55.7%，Google Play 收入占比为 44.3%。

虽然 Q1 有《尼尔》手游、《赛马娘》等商业大作登陆日本市场，但中国厂商凭借雄厚的开发和运营实力，成功锁定收入。入围 Top 100 手游畅销榜的 29 款中国手游合计吸金 9 亿美元，占 Top 100 总收入的 25%。

由于 Q1 多款新游上市，手游总下载量达到 1.89 亿次，相较 2020 年 Q4 增长 15.8%；但与去年 Q1 疫情刚爆发时相比，下滑 10.8%。平台方面，来自 App Store 的下载量占 59%，Google Play 占 41%。

日本市场热门手游

由于新年 (1 月 1 日) 是日本手游玩家消费最高的节日，每年此时厂商都准备了大量游戏内容。本期在新年活动的助力下，共 4 款手游在日本市场吸金超过 2 亿美元，分别是 mixi《怪物弹珠》、Sony《Fate/Grand Order》、Konami《职业棒球之魂 A》以及 GungHo《智龙迷城》，均是上市超过 5 年的长青手游。

不过，随着 Cygames《赛马娘》(ウマ娘 プリティーダービー) 上市，长期固化的头部市场正被打破。上市至今，该游戏稳居日本 App Store 手游畅销榜前三，在 Google Play 则持续占领榜首。2 月 24 日至 3 月底，其收入达到 1.62 亿美元，是海外收入最高的手游。

本期入围榜单 Top 20 的中国手游达到 5 款，分别是米哈游《原神》、网易《荒野行动》、有爱互娱《放置少女》、友塔游戏《黑道风云》和乐元素《偶像梦幻祭!!Music》。

《尼尔》手游 (NieR Re[in]carnation) 以超过 400 万次下载位列 Q1 日本手游下载榜榜首，是过去一年来单季下载量最高的手游；《赛马娘》以近 270 万次下载位列榜单第 2 名。

SQUARE ENIX 于 1 月推出的音乐手游《Disney Music Parade》(ディズニー ミュージックパレード) 跻身榜单第 6 名。Disney IP 在日本拥有庞大的粉丝群体，消除手游《Disney Tsum Tsum》常年稳居当地手游畅销榜头部。音游《Disney Music Parade》后期的市场表现同样值得期待。

本期入围榜单的新品还有悠星网络《碧蓝档案》、King《Crash Bandicoot》、网易《猫和老鼠》。

中国手游在日本

本期米哈游《原神》移动端在日本吸金超过 1.32 亿美元，成为收入最高的中国手游。虽然《赛马娘》上市后长期霸榜，但多款中国产二次元手游凭借独特的题材、玩法和新年活动创下新的收入记录。其中，《放置少女》、《偶像梦幻祭!!Music》和《雀魂》收入分别环比增长 23%、33% 和 370%。可见二次元手游在日本仍有广阔的增长空间，不过以独特的游戏体验开拓细分市场成为取胜的关键。

下载榜方面，本期榜单前三均为消除手游。其中，《Project Makeover》下载量环比增长近 200% 至 210 万次，《Puzzles & Survival》下载量环比激增 390%。

过去数年，以《智龙迷城》、《七龙珠 Z 爆裂激战》、《Disney Tsum Tsum》为代表的消除手游一直是日本畅销榜头部的常客。随着中国手游厂商加码布局日本消除手游赛道，这些产品后续的市场潜力同样值得期待。