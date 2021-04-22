为了继续吸引年轻人，realme 更新了其 Q 系列新机，带来 Q3 三剑客。除了推出 realme Q3、realme Q3 Pro 之外，还推出了入门款 realme Q3i。真我 Q3 Pro 这次主打的 “萤火虫” 配色，将夜光材料和荧光色相结合，带来很强的视觉冲击感，而且品牌 slogan“Dare To Leap” 在吸收光线后，会像萤火虫一样在夜间散发光芒。

真我 Q3 Pro 的正面配备了 6.4 英寸三星 AMOLED 电竞屏，2400*1080 分辨率，支持 120Hz 高刷新率，以及 360Hz 触控采样率。realme Q3i 支持新一代 5G 技术，相比 4G 网络提速 700%，兼容 SA、NSA 双制式，覆盖主流 5G 频段，支持两张 SIM 卡同时 5G 在线。realme Q3i 采用 6.5 英寸 FHD+全面屏，刷新率为 90Hz，搭载联发科天玑 700 处理器，后置 4800 万 AI 三摄，具体包括 4800 万主摄、人像虚化镜头和微距镜头，电池为 5000mAh。

“迷幻银” 配色源于 Y2K，该文化兼具天马行空的未来主义独特风格，在各个领域都掀起了时尚潮流，”Y2K” 不但承载了年轻人对未来科技的幻想，也代表了人类最疯狂的想象与最为美好的梦想。真我 Q3 系列搭载的天玑 1100 处理器采用了台积电 6nm 制程工艺，拥有天玑 1200 同款 A78 大核，跑分成绩超过了 67 万分，与高通骁龙 870 芯片成绩相当，不仅能轻松应付日常各种场景需求，就算是运行王者荣耀、和平精英等主流手游也丝毫不在话下，配合支持支持智能场景识别的 120Hz 变速电竞屏。

真我 Q3 Pro 提供 6GB+128GB 、8GB+ 128GB 、8GB +256GB 三个版本，售价分别为 1599 元、1799 元、1999 元。真我 Q3 Pro 将在 4 月 22 日晚 9 点半正式开启预售，4 月 29 日 0 点，在线上全渠道正式开售。

真我 Q3 提供 6+128GB、8+128GB 两个版本，售价分别为 1299 元、1399 元。 将在 4 月 22 日晚 9 点半正式开启预售，4 月 29 日 0 点，在 realme 官网，欢太商城，京东等平台正式开售。

真我 Q3 i 售价 999 元起 4 月 22 日 9 点半全渠道正式开售。