全球工业无人车辆企业「未来机器人」近日宣布完成由 IDG 资本领投，老股东联想创投、钟鼎资本、飞图创投跟投的近亿元 B2 轮融资。本轮融资主要用于工业无人车辆新技术研发，在汽车制造、食品加工、日化等重点行业的规模化推广，以及海外渠道拓展与客户开发。

2020 年至今，未来机器人围绕物流节点内的核心刚需场景，陆续发布了外月台无人装车、多层移动式料框堆叠、高位存取等无人化壁垒最高的柔性化解决方案，帮助全行业客户实现物流无人化的柔性升级，并陆续实现规模化推广。

成立五年来，未来机器人持续增加研发投入，深化工业无人车辆的定位与感知能力，对其控制能力进行反复打磨，近两年取得了多项突破：车辆作业峰值效率已接近人工效率，极大缩短了与人工作业之间的差距；毫米级高精度的定位与控制能力，可正确完成货物叉取、堆叠、上下架以及错位货物调整，解决了以往工业无人车辆任务完成度不高的难题；对复杂场景适应性更强，能够在高度人机混场、多车或者人车协作的场景下安全、高效完成作业。

IDG 资本合伙人王辛表示：“我们非常看好无人叉车长期的发展，未来仓储物流、工厂车间内处处都会有无人叉车。同时 AI 能力赋予了其末端操作的灵活性，这是无人驾驶技术和机器人技术在封闭场景内的融合落地。未来机器人团队在机器视觉领域长期的积累和坚持，在控制器和机器视觉上形成了自己的核心技术，不仅能提供更具性价比的产品，还能够大幅拓展产品的应用范围，服务更多的行业客户。”

未来机器人创立于 2016 年，从事工业无人车辆的技术开发及生产，结合计算机视觉、运动控制、人工智能、深度学习等技术，形成了兼备柔性与效率的物流无人化解决方案，面向全球推动物流节点内柔性无人化升级进程。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。