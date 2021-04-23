金山办公日前宣布，2021 年将投入 100 亿流量，帮助合作伙伴更轻松创收。同时，金山办公内容生态合作模式全面升级：未来金山办公将「打通内容达人到 KVP 专家，再到众创空间合伙人的上升通道，让每个创作者的才华得到最大的发挥」。

截至 2020 年底，金山办公旗下专注办公领域内容服务平台 WPS 稻壳平台成为拥有超过 1 亿量级庞大办公内容资源的一站式服务平台；累计已有超过 17000 名设计师签约入驻稻壳平台，优质活跃签约设计师超过 4000 位。与此同时，稻壳还与数百家专业的内容创作机构展开合作。

此外，金山办公宣布 2021 年内容生态合作模式将从原有的以 PUGC（内容授权）和 OGC（专业机构生产内容）为主，进行全面升级，未来将按照 PUGC、KVP（金山最有价值专家）和众创空间合伙人三个阶段，从下往上打通内容达人到 KVP 专家，再到众创空间合伙人的上升通道。

另一方面，为了更好的服务精品创作，今年金山办公将拿出超过 100 亿的流量资源支持精品创作者，包括场景精准化推荐、新品加权和顶流位曝光。

金山办公高级副总裁毕晓存表示：「……未来希望基于金山办公内容生态，有无数的创意和服务茁长生长，最终更好的服务中国和全球的用户，让更多人简单创作轻松表达。」