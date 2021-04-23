ARM 云游戏技术解决方案服务商「快盘科技」近日完成数千万人民币 Pre-A 轮融资，由天图投资领投，丰厚资本、三七互娱跟投。此外，公司成立初期曾获得了向海龙（前百度高级副总裁）和新宜资本联合投资的天使轮融资， Pre-A 轮老股东向海龙及新宜资本均追加投资。

创始人 CEO 郑君凯表示，本轮融资过后，资金将主要用于提升现有服务体系以及新技术研发。在云游戏和云试玩的技术解决方案方面，快盘科技将继续专注于 ARM 架构，发力 SaaS 能力并持续提升 PaaS 技术实力，为游戏行业上游和下游客户提供云游戏技术解决方案，为 B 端客户提高效率，与行业参与者共同推进云游戏的发展。

上海快盘网络科技有限公司是一家 ARM 云游戏技术解决方案服务商，可根据游戏客户的需求提供 H5（云试玩）和原生（云游戏）的全栈技术解决方案，并支持微信和支付宝在线支付。

快盘科技的创始团队主要来自百度，创始人兼 CEO 郑君凯曾任百度游戏业务总经理；联合创始人兼 COO 桂晶晶曾任百度 App 极速版和百度 ARM 云游戏业务负责人；联合创始人兼 CTO 于宏涛是原一刻多方通话软件创始人兼 CTO。

在 S2B2C 模式下，快盘科技能够为上游 CP 与下游媒体提供服务，针对云游戏的技术、场景、内容、商业化四个环节进行整合，并推出整合度更高的闭环云游戏技术解决方案。

快盘科技为客户提供了两种可选方案服务：

H5（云试玩）方案可将手游直接生成 URL 试玩链接，可用于官网、试玩预约、投放买量、品牌搜索、直播互动、内容营销、社交裂变、老玩家召回。其中 “边玩边下” 功能的下载转化率达到 25%（下载的内容是约为 2MB 大小的原生云游戏客户端）。

原生（云游戏）方案，可生成 2MB 的云游戏客户端，对包体较大的游戏来说，随着游戏内容迭代和画面品质的不断提升，无需再顾虑因为提升品质而导致游戏客户端太大的问题，并解决了分包所带来的加载和更新等体验问题。数据方面，云游戏人均在线时长 40 分钟+，平均次日留存可达到 40%+，7 日留存可达 20%+。

通过近 4 年的云游戏运营实战，快盘科技的创始团队解决了手游云化技术、系统适配、账号打通、一键登录、云存档、用户转化、用户规模化、镜像、IP 风控等一系列技术和运营问题，并在网易云音乐等场景实现了业务落地。打通技术、场景和内容端的链条后，快盘科技还自研了云游戏的支付通道技术，实现云游戏在线支付，最终完成方案闭环。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。