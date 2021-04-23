专注于建筑设计 AI 平台研发的「品览智造」已于日前完成数千万元 A 轮融资。本次融资由顺为资本领投，老股东梅花创投、快创营跟投，将用于投入 AlphaDraw「筑绘通」产品技术研发、搭建设计师团队以及产品市场推广。

品览成立于 2018 年，早期专注于 AI 物品识别底层技术平台的研发，旗下品牌品览智造致力于为地产企业和设计院客户提供 AI 设计服务。品览自主研发的建筑设计 AI 平台 AlphaDraw 筑绘通，基于计算机视觉技术，建筑设计知识库和生成式强化学习算法帮助客户自动完成施工图设计。仅需上传建筑方案图纸就可以自动完善成套施工图，并符合各地设计规范，助力企业标准化出图、效率质量双提升。

在房地产产业链的各个环节，从开发、运营、流通到售后服务，尽管数字化在产业链的各个环节中不断应用落地，但最基础的地产建筑设计环节，目前目前还处于低效、低质量的人工作业阶段，整个产业链上，设计环节的智能化相对滞后。因此，着力于布局标准程度高的住宅设计领域，品览智造选择了其中的施工图制作环节切入。对于消费者来说，住宅设计具有刚需、高频的特点，从建筑设计公司的角度出发，住宅设计虽然难度不高，但施工图制作周期长、改动成本高、繁琐易错漏，是亟待解决的行业痛点：

以一个典型住宅小区设计为例，设计方案阶段需要 3 个资深设计师工作一个月，同等工期下，施工图阶段需要搭配 15 人左右。从时间成本和人力成本上，技术难度较低的施工图阶段占用了高比重。

建筑设计 AI 平台筑绘通上线之后，预计将采取每建筑平方米向客户收取服务费的付费模式，鼓励客户通过 AI 平台来解放高昂的人工成本及外包成本。根据市场上现有的施工图每平米均价，预计使用筑绘通平台能够把绘图成本降至十分之一。

目前已经有 50 家知名设计院作为品览智造的客户参与平台的使用与测试，预计到 2021 年底，品览智造将跑通 1000 个住宅设计项目，并发展 100 家设计院为稳定客户。

“见大做小，不断投入”，这是 CEO 李一帆对于品览智造持续发展的要求，而谈起如今高压高密度的施工图设计工程对于建筑设计行业产生的负面影响，李一帆认为人工智能算法的补充能够帮助更多从业人员健康合理地工作：“AI 技术在建筑设计行业的落地，能够让建筑设计变得更加简单，帮助设计师充分施展创造才能，为社会贡献更加出色的作品。我们希望，未来建筑施工图制作能够达到 90% 以上的自动化率。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。