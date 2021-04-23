根据 Sensor Tower 公布的最新商店情报数据，任天堂《Mario Kart Tour》（马力欧赛车巡回赛）上市至今，在全球 App Store 和 Google Play 的总收入突破 2 亿美元，总下载量同时达到 2 亿次，是最受欢迎的手机赛车游戏之一。

2019 年 9 月 25 日上市，《Mario Kart Tour》随即获得全球粉丝热捧。上市 11 天内，该游戏下载量超过 1 亿次，吸金 1780 万美元。通过定价 4.99 美元的 Gold Pass 订阅服务，玩家可获得 Gold Gift 等物品，以及解锁 200cc 模式。上市半年，该游戏总收入即达到 1 亿美元。

从 2020 年 4 月至 2021 年 3 月底，《Mario Kart Tour》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 9270 万美元，是任天堂旗下收入排名第二的手游。同期《Fire Emblem Heroes》（火焰纹章英雄）收入达 1.63 亿美元，依然是任天堂旗下收入最高的手游；《Animal Crossing: Pocket Camp》（动物之森: 口袋营地）以 7800 万美元排名第三。

美国是《Mario Kart Tour》收入最高的市场，贡献了 7600 万美元，占总收入的 37.6%。日本排名第二，占 28%；法国排名第三，占 7.3%。平台方面，来自 App Store 的收入占 63.4%，Google Play 占 36.6%。

下载量方面，美国市场同样排名第一，贡献了 3740 万次下载，占比为 18.6%。巴西排名第二，占 9.4%；墨西哥排名第三，占 7.8%。平台方面，Google Play 贡献了 56.2% 的下载，App Store 占比为 43.8%。

全球热门赛车手游

Sensor Tower Game Taxonomy（游戏分类）工具显示，过去一年《Mario Kart Tour》在全球赛车手游畅销榜中排名第 4。排名第一的产品为 Nexon《KartRider Rush+》，同期吸金近 1.69 亿美元。腾讯《QQ 飞车》以 1.46 亿美元排名第二，Zynga 旗下 NaturalMotion 开发的《CSR Racing 2》以 1.21 亿美元排名第三。在美国市场，《Mario Kart Tour》同期吸金 3500 万美元，其收入仅次于《CSR Racing 2》（7330 万美元）。

与其它手游类型相似，赛车手游在过去一年也获得快速增长。2020 年 4 月至 2021 年 3 月期间，赛车手游在美国市场的总收入达到 2.02 亿美元，同比增长 24.3%。不过由于期内没有赛车手游大作上市，这类手游的下载量同比下滑 13.7% 至 9900 万次。

尽管热度不及刚上市的时候，《Mario Kart Tour》过去一年仍获得相对稳定的收入，月均全球吸金 770 万美元。在亚洲市场，《KartRider Rush+》以及腾讯旗下两款赛车手游《QQ 飞车》和《跑跑卡丁车官方竞速版》的总收入达到 15 亿美元。或许在西方市场，赛车手游仍具有可观的市场潜力。