继泄漏事件发生后，索尼确认他们正在测试项名为 PlayStation Plus Video Pass 的服务，该服务在波兰开展为期一年的测试，用户可以观看流媒体电影和电视节目。根据 Video Game Chronicle 的说法，索尼正在研究如何获取更多订户。

索尼互动娱乐全球服务副总裁 Nick Maguire 在接受波兰网站 Spider’s Web 采访时表示，这项服务以流媒体应用程序形式提供，供 PS4 和 PS5 用户使用，订阅 PS Plus 即可，无需额外付费。该服务将包括索尼影业旗下的 15 部电影和 6 部电视节目，而且每 3 个月还会陆续推出新作品，直至测试期结束。

Maguire 说，公司决定根据特定数据在波兰测试，并指出测试将让其能够看到最受欢迎的节目以及 PS Plus 订户使用该服务的频率。但是 Maguire 没有指出服务是否会推广到其他地区。

索尼的电影和电视库量级还是比较大的，其还拥有 Funimation 和 Crunchyroll 来提供动漫作品，后者于去年 12 月被索尼以 11.75 亿美元的价格从 AT＆T 手中收购。随着 PlayStation 商店将于 8 月 31 日停止电影和电视节目的销售和出租，Video Pass 有望成为 PlayStation 用户在主机上观看电影和节目的新渠道。