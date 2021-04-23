近日，远也科技（Yrobot）宣布获得新一轮超千万美元级 A 轮融资，由碧桂园创投、乔贝资本与行业战投方共同领投，老股东高瓴资本、BV 百度风投、线性资本持续加注。本轮融资后，远也科技将持续深耕康复可穿戴医疗器械的智能化领域，在产品研发、优化底层技术及团队搭建上投入更多资源和精力，加快升级康复设备的数字化、数据的网络化和治疗的个性化。

远也科技成立于 2019 年，是一家由哈佛大学、麻省理工学院博士和硕士团队创立的智能肌肉外甲公司，致力于打造用于恢复和增强穿戴者身体功能的肌肉外甲。区别于传统外骨骼机器人的技术理念，远也科技团队开发出了世界首款更灵活、更轻便、更智能的肌肉外甲系统。该系统将人工智能算法、机器人技术、柔性材料设计、人体生物力学等技术有机结合，通过运动捕捉预测动作意图，让肌肉外甲高度配合身体动作，并实时按需给予对应关节运动辅助，增强穿戴者的行动表现，帮助穿戴者更稳定、更轻松、更准确地完成人体意图动作。

远也科技打造的肌肉外甲服务于不同人群的运动功能障碍问题，并能以极低的时间成本学习穿戴和使用设备，开始主动、有效的康复训练和治疗，促进运动功能的神经重塑。设备的硬件和软件系统通过在不同康复阶段科学的个性化助力方案和训练方式，帮助这些患者群体更快、更好地恢复运动功能。目前，远也科技公司和国内多家三甲医院进行深度合作，主要在产品研发、临床实验以及学术研究等方面。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。