设计+物联网+数字孪生+虚拟直播+XR 剧本杀，4 款新品、横跨 5 大领域。

4 月 24 日下午，光辉城市召开了 “绽放” 新品发布会。透过直播镜头，光辉城市回顾了设计可视化平台——Mars 的数次迭代，并且重磅推出了 Mars 直播版、DIVA 物联网版、数字孪生展示平台小程序、Venus 创作版等一系列新品，实现跨界破圈。

Mars 焕新升级，开启前所未有设计体验

和以往一上来就讲新品不同，这一次发布会正好撞上了 Mars 发布四周年的档口，于是在正式发布产品之前，光辉城市联合创始人兼 CEO 宋晓宇先来了一波温情回忆杀。

从 2017 年到 2021 年，光辉城市在建筑设计领域深耕了 4 个年头，让 “Mars 出图简单快”“提效增速”“VR 汇报” 等关键词扎根并生长于这个传统的行业当中。

经过数次升级迭代，如今，Mars 以 “更真实时渲染效果、更极限渲染速度、更丰富成果表达” 的全新面貌，与大家相见了。实景天空和 HDRI 真实天空功能，让天空环境有了质的飞跃，真实效果的提升肉眼可见。相比上一版本，渲染速度全面提升 500%，将成为更多设计师提效增速的利器。而视频动画过渡、关键帧景深、竖屏输出等功能，又让 Mars 的输出成果更加丰富多元。

为了让这 4 年的经验积累与技术心血给更多人带去指引，发布会上还推出了《Mars 动态建筑表现——AR/VR 完全技术应用》这本官方技术著作、指定 Mars 工具书。全书开创性地利用 AR 教学，选取了当前最新的实践应用案例，集合 “图书 + 手机 APP + Mars 软件” 的三位一体深度学习模式，一书就能全面解决动态建筑表现痛点。

万物互联时代，“数字孪生+IOT” 助力智慧建筑

为了让数字孪生技术惠及更多行业集成商及开发者，提升产品及解决方案竞争力，光辉城市联合创始人兼 COO 沈力重磅推出了 DIVA 物联网版，以最大诚意开放 Mars 多年积累的核心能力：强大三维场景实时渲染、极致无代码编辑系统、海量次世代数字资产库、以及超高自由度 API 系统，为构建万物互联时代数字孪生基底，提供数字孪生系统构建平台。

发布会现场，沈力展示了光辉城市基于对智慧城市的深刻认知和技术沉淀，将 DIVA 物联网版应用在智慧城市规划、建设、治理的多个应用场景中，特别是针对产业园、公园、生态园等场景打造的成熟解决方案。

沈力表示，DIVA 物联网版是一款应需求而生的平台，能够凭借超高自由度的 API 系统，提供丰富的二次开发框架，适配各类 2D 数据可视化引擎及业务系统，帮助开发者们从物联设备到建筑再到城市，灵活适配不同尺度、不同类型的智慧区域管理与业务要求。

他在发布的最后还面向了有 DIVA 试用和项目合作意向的集成商与开发商发出诚挚邀请，期待能够与所有合作伙伴一起，共同推进数字孪生系统的构建，为智慧城市的建设实现助力。

全面整合在线数字服务，助力数字孪生转型升级

“数字孪生展示平台” 小程序的发布，宣告了光辉城市将全面整合在线数字服务，为设计院、设计企业提供数字孪生技术支持与专属展示平台，助力抢先完成数字孪生转型升级。

只要你有可公开的优秀项目，数字孪生展示平台小程序都可免费提供平台上线服务。无论是建筑 、景观、室内、或是其他行业，无需寻找外部团队协作，小程序就能帮助你快速构建数字孪生能力，实现项目案例在数字孪生世界的完美还原，在数字孪生基底中找到自己的专属生态位。

小程序中还开设了专属数字孪生项目展示页，将项目详细信息、效果图图库、表现动画视频库等数字资产尽收无余，并为项目提供了全景、VR、AR 等多种沉浸、互动的体验形式。其自带的数字孪生项目 AR 实时导航，用以在多种道路场景下，更快更准确地做出路线决策。

解锁虚拟直播新形态，后直播时代已经到来

这次发布会的重头戏，是出人意料但又情理之中的这款新品——Mars 直播版。

光辉城市首次把 “虚拟直播间” 这个黑科技搬到了发布会现场，通过 Mars 直播版的 3D 实时渲染场景植入+实时抠像技术，以生动有趣、虚实结合的 “微电影” 形式，讲述 90 后女性设计师思佳，结合设计专长及个人爱好，改变了设计行业现状，并在地产、虚拟直播、电影发行等领域中大有作为的故事。

思佳真人完美融入到三维虚拟空间当中，对方案的规划、景观、空间、光影、结构等要素进行真人实时 VR 直播，开创了一种全新的设计方案汇报模式，直观无损地传递出设计精髓。

在地产应用方面，通过 Mars 虚拟直播技术，上一秒还在客厅，下一秒就能瞬移到厨房卧室等其他空间。并且无论是同一套房子的不同功能区展示，还是多类装修风格的切换，抑或是家居的消失摆放，都能实现秒速响应。

伴随着直播时代的来临，Mars 直播版在虚拟直播领域的应用具有开创性与强大的竞争力。在发布会现场，一个个真实的主播完美融入到不同虚拟场景当中，上演了一场场相当精彩的现场直播秀。

时装穿搭、机车介绍、儿童玩具推销、旅游景点推介、化妆品展示，甚至还有二次元 cosplay……现场展示的这些直播场景，显然仅是直播行业应用中的冰山一角，但或许由虚拟直播技术引领的 “后直播时代” 雏形，已然在这场发布会上显现。

而 Mars 直播版又是如何成为电影发行领域的赋能工具呢？通过在电影院的候场区搭建简单的绿幕虚拟 “影咖秀”，观众可利用实时捕捉进入到 3D 虚拟场景当中，与动漫偶像、影视 IP 进行互动、拍照、制作情景电影短片。影院能够配合电影宣发，制造营销热点，进行宣传传播，而站在电影观众的立场来看，与自己喜爱的角色深入互动、沉浸式合拍，势必会成为一次相当难得的体验。

除了以上应用场景，发布会现场还展示了 Mars 直播版在博物馆、娱乐节目、数字婚庆、培训机构等更多领域当中所具备的无限可能。

打破传统游戏模式，Venus 创作版重新定义剧本杀

“周末剧本杀吗？” 社交推理游戏剧本杀风靡全国，成为了越来越多人的聚会首选、休闲必备。尤其是在一二线城市，剧本杀呈现出爆发式增长，甚至已经开始进入到优胜劣汰的白热化竞争当中。

然而，跳脱出干巴巴读纸质剧本和简陋实景搜证的传统模式，剧本杀还能往哪升级？在此次发布会上，光辉城市就针对剧本杀行业的诸多困境，推出了一款升级新品——Venus 创作版。

Venus 创作版是一款能够融汇虚拟与现实、打造全新空间的平台。它不限游戏场所、不拘读本形式，无论是在轰趴馆、办公室、还是寝室等各种场合，通过手机、IPAD，甚至 VR 眼镜等设备，就能随时开启面对面的剧本杀游戏。

在游戏过程中，无需主持人，玩家也能通过人工智能引导、互动式情景对话、互动智能百科等功能，顺利推进游戏进程。且任意场景皆可自由探索，并通过与场景相匹配的背景/场景音乐、互动情景问答、互动三维图片热点等功能，增强游戏互动影响力，实实在在触及玩家的心理感受。

而在玩家最看重的搜证环节，Venus 创作版真正让真实世界与虚拟世界趋向无间，让每一次的剧本都能展现超越时空和地域的虚拟场景，带给大家无与伦比的沉浸式体验效果。

“让设计回归创意，把其他交给科技”，光辉城市从设计出发，实现了物联网、数字孪生、虚拟直播、剧本杀四大领域的跨界破圈。在这场新品发布会的最后，光辉城市还透露了未来的一些科技构想，比如实现动作及面部捕捉技术的 Mars 影视版、虚实相融的 AR 升级技术等。