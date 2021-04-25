今日，在华为开发者大会 2021（Cloud）期间，华为发布了 6 大创新产品及服务，包括华为云 CCE Turbo 容器集群、CloudIDE 智能编程助手、GaussDB（for openGauss）数据库、可信智能计算服务 TICS、华为云盘古系列大模型（包含全球最大规模的中文 NLP 大模型及 CV 大模型等）、多样性计算基础软件，为开发者提供技术支持，并使能开发者提升开发效率和质量。

同时，华为宣布将在 2021 年向 “沃土计划 2.0” 投入 2.2 亿美元，包括全新发布的 “沃土云创” 计划，以及鲲鹏众智计划和昇腾众智计划等，围绕华为云、鲲鹏和昇腾持续推动产业生态发展。

华为常务董事、华为云 CEO、消费者业务 CEO 余承东表示：“到 2025 年，全球企业云技术使用率将达 100%。全面云化已不可阻挡，云是 ICT 产业的未来，也是企业数字化转型的底座，开发者是产业发展的灵魂。华为将继续开放技术创新能力，携手开发者、伙伴共同加速行业全面云化和智能升级。”

云原生、AI 等领域的 6 大革命性创新产品和服务闪亮出场

随着云原生、AI 等技术的发展和应用，千行百业正加速智能升级，迈向全场景智慧。在智能升级过程中，将产生应用现代化、数据资产化和 AI 工业化开发三大机会。为帮助开发者抓住智能升级的黄金机会，华为发布 6 大创新产品及服务：

华为云 CCE Turbo：全面加速企业应用创新

没有容器化，就没有应用现代化，随着容器在企业核心系统和创新业务中全面应用，企业对容器性能、弹性、调度能力提出了更高的要求。华为云 CCE Turbo 容器集群从计算、网络和调度三方面全方位加速：

在计算加速方面，业界独家实现容器组件全卸载，实现服务器资源和性能双零损耗，帮助 VIPKID 提升音视频服务性能达 40%，让在线课堂零卡顿，打造流畅的用户体验。

在网络加速方面，采用独创的容器直通网络，让两层网络变成一层，端到端连通时间缩短一半，有效支撑业务实现秒级扩容千容器，并减少时延 40%，帮助新浪平稳应对流量浪涌。

在调度加速方面，通过感知不同应用模型、网络拓扑，自动优化任务调度策略，并结合 1 万容器/秒的大规模并发调度能力，实现企业离线、在线业务大规模混合部署、智能调度，帮助美图提升集群利用率提升 40%。

华为云 CloudIDE：开发者的智能编程助手

华为云 CloudIDE 为开发者提供轻量、极速的编程体验，让开发者可以随时随地，使用任何终端进行在线智能编程。它支持以下功能：

基于 SmartAssist 智能代码补全技术，CloudIDE 可以找到所有的补全结果，并对可能结果进行决策、排序，从而提升多符号和长结果的准确性。

支持复杂上下文进行补全，哪怕是生僻的第三方 API。

自动避免推荐过期、弃用、危险的 API，让代码更健壮、更安全。

华为云 GaussDB（for openGauss）数据库：打造企业核心数据上云的信赖之选

企业上云，实现数据驱动，核心是数据库上云。相比传统数据库，华为云 GaussDB（for openGauss）数据库具备以下三大特性：

高性能：它的交易型事务处理能力比业界同类产品高 54%，复杂查询时延比同类产品低 82%。

高弹性：面对流量洪峰，可实现分钟级计算节点扩容和秒级存储扩容，扩容过程中业务无感知。

高可用：采用独创的 Switch Turbo 技术保障单点故障 10 秒内（不到同类产品的三分之一的时间）切换，提供两地三中心异地容灾能力。

可信智能计算服务（TICS）：安全释放数据价值

数据作为关键生产要素，要流动起来才能发挥更大的价值，但现实中存在开放难、共享难、流通难三大问题。华为云可信智能计算服务 TICS 为数据要素创新融合应用提供安全保障，让数据可以放心流通，从而发挥数据价值。它具备以下典型特性：

支持多方数据联邦探查和建模，让隐私数据不出域，可用不可见。

采用联邦 AI 算法和同态加密算法协同优化，如模型训练中支持密态数据的批量计算，让训练性能提升 10 倍，即使不依赖硬件加速卡，也能提升计算性能。

支持对接主流数据源，无须转换就能适配业界主流的大数据应用场景。

华为云盘古大模型：全球最大规模的中文语言及视觉预训练模型

AI 已经成为新的生产力，但 AI 开发仍处于作坊式模式，严重制约着 AI 生产力的充分释放。盘古大模型基于 “预训练+下游微调” 的工业化 AI 开发模式，加速 AI 进入千行百业，实现普惠 AI。它拥有泛化能力强、小样本学习和模型高精度三大特性。一个模型就可适用大量复杂的行业场景，即使少量样本也能达到高精度。它基于异构计算架构 CANN 和全场景 AI 计算框架 MindSpore 的底层优化，实现了性能和易用性的突破。

盘古大模型包括自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）、多模态和科学计算领域四大系列。其中，最新发布的盘古 NLP 大模型是业界首个千亿级中文 NLP 大模型，盘古 CV 大模型是业界最大的 CV 大模型。在中文语言理解测评基准测评 CLUE 中，盘古 NLP 大模型在总榜、分类榜、阅读理解榜单均获得第一名，刷新业界纪录。

多样性计算基础软件：使能多样性算力

云的创新离不开操作系统、数据库、中间件等基础软件根技术的支撑。华为围绕基础使能、应用使能和开发使能，构建了包括操作系统、企业级数据库、全场景 AI 计算框架等全套计算基础软件栈，使能多样性算力，支撑华为云的产品和服务创新。

2021 年向 “沃土计划 2.0” 投入 2.2 亿美元，并发布 “沃土云创” 子计划

在大会上，华为宣布 2021 年将向 “沃土计划 2.0” 投入 2.2 亿美元，包括发布 “沃土云创” 计划、以及鲲鹏众智计划和昇腾众智计划等。华为 Cloud BU 总裁、华为消费者云服务总裁张平安表示，华为云沃土云创计划将投入 1 亿美元，重点赋能 SaaS 和 ISV 伙伴，提供云资源、技术赋能和商业推广支持，覆盖容器/微服务、SaaS 化、大数据、AI、视频、智能边缘等 6 大技术领域。

自 2015 年首次发布沃土计划以来，华为坚持 “硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”，推动产业繁荣发展。截至目前，围绕华为云、鲲鹏、昇腾累计发展了 240 万名开发人员。华为云 IaaS 市场份额排名位居中国前二，全球前五，主流厂商增速最快。伙伴基于鲲鹏主板的产品发货量达到 2020 年总量的 52%。围绕操作系统、数据库、AI 框架等技术，建设了 openEuler、openGauss 和 MindSpore 三大开源社区，如今已初具规模，充满活力。华为与中国教育部合作，共同建设 “智能基座” 产教融合协同育人基地，如今已经与 72 所高校开展合作，累计开设 1000 多门课程，培养了 1500 多名教师，计划 5 年培养 300 万高校开发者。