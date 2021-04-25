本周，印度 SaaS 初创公司 Chargebee 宣布获得一笔 1.25 亿美元的 G 轮融资。这轮融资由现有投资者老虎环球基金（Tiger Global）、IVP（Insight Venture Partners）以及新加入者 Sapphire Ventures 共同领投，现有投资者 Steadview Capital 参投。融资后，Chargebee 的估值达到 14 亿美元，成功跻身独角兽之列。

据了解，Chargebee 目前已获得近 2.3 亿美元融资，其上一轮 5500 万美元 F 轮融资于去年十月份完成，由 IVP 领投。当时，Chargebee 的估值约为5 亿美元。

Chargebee 由 Krish Subramanian 等人联合成立于 2011 年，主要通过其 SaaS 平台向 SaaS、订阅服务以及电商等类型企业客户提供订阅及计费解决方案。据悉，该公司已在近 60 个国家和地区范围内积累了 3000 多个客户，且其中多数位于欧美地区，包括 Freshworks、Calendly、Linux Academy、富士通等均为其服务客户。Chargebee 表示，这笔最新融资将会用于公司产品的扩展研发，以向更多的企业提供服务。

值得一提的是，在实现了估值半年翻 3 倍后，Chargebee 也成为了印度本月以来的第七家新晋独角兽，以及印度自 2021 年以来的第十一家独角兽。今年开始，包括金融科技初创公司 Digit Insurance、CRED、Groww、Five Star Business Finance，社交媒体平台 Sharechat，短信社交平台 Gupshup，社交电商 Meesho，医疗数据平台 Innovaccer，线上药房 Pharmeasy，B2B 建材交易市场 Infra.Market，以及本次的 Chargebee 先后加入了当地独角兽企业的阵营。 相比之下，印度在 2020 年全年只有 11 家新增独角兽企业，而这一数字在 2019 年仅为 7 家。

当然，印度科技创投领域的爆发并不仅仅只出现在头部领域。在今年前三个月时间内，印度初创生态中共发生了 257 笔共计 37.6 亿美元的交易，与去年同期相比，总交易额呈现了 5% 的增长。而从交易量上来看，257 笔的数量呈现了 18% 的增长，同上季度（2020 年第四季度）相比则达到了 70% 的提升。根据YourStory Research数据显示，在 2021 年第一季度，印度初创生态领域募集的资金总额和交易数量在过去五个连续季度中处于最高水平。

目前，印度已经拥有超过 50 家独角兽企业，这些独角兽企业的总估值已达到近 1500 亿美元。2018 年时，印度媒体 Inc42 曾预计到 2025 年印度将拥有 100 家独角兽企业，随着今年印度的独角兽热潮，该媒体称这一数字有望在 2023 年即可达成。

有媒体认为，印度投资热潮的出现是由于当地数字经济的爆发。超过 7 亿的印度网民群体为这一领域提供了广阔的生长空间，而疫情的爆发则使得越来越多的居民转移到网上进行消费，这一现象大大加快了印度企业的数字化进程，并且也为其中的相关企业提供了良好的发展机遇。据悉，在印度的独角兽阵营中，电子商务、金融科技、SaaS 为独角兽出现最多的三个领域。这似乎印证了媒体的这种说法。

也有人士指出，印度独角兽企业的快速出现离不开老虎基金的助力。包括 Chargebee 在内，老虎基金已经在今年投出了 7 家印度独角兽企业（另外 6 家为 Sharechat、Gupshup、Infra.Market、Innovaccer、CRED、Groww）。并且有数据透露，该机构在印度投资的独角兽企业达到了 20 家。TechCrunch表示，老虎基金对印度市场产生了异常浓厚的兴趣，迄今为止还没有过任何其他风投机构进行过如此频繁地动作。

不过，对老虎基金来说，这也并不是一时之举。早在十年前开始，该机构就对印度展开了相对激进的投资（如在 2009 年对 Flipkart 以及 2012 年对 Ola 的投资），有部分匿名的创业公司创始人士指出，在老虎基金首次打电话后的两到三周内，投资往往就已经到账。另一方面，也有不愿透露姓名的风险投资人表示，没有老虎，就不会有印度今天的风投生态。

就在本月初，老虎基金宣布完成了一笔 67 亿美元规模基金的募资，有报告预测，这笔基金中将会有超过 30 亿美元的部分用于投资印度初创公司。与此同时，包括 Steadview Capital、Prosus Ventures、Falcon Edge Capital 以及谷歌在内，越来越多的美国知名风投机构正在对印度加大关注力度。