4 月 25 日，电商 AI SaaS 独角兽乐言科技宣布完成由中金资本旗下基金、上海人工智能产业投资基金领投，老股东阿米巴资本、云锋基金、常春藤资本、众为资本、云九资本、初心资本、跃马资本跟投的数亿元人民币 D 轮融资。乐言科技创始人兼 CEO 沈李斌博士表示，本轮所筹资金将用于产品研发投入，扩大领先优势，加码新业务拓展与服务体系升级。该公司在最近一年内，已经获得 4 次融资。

乐言科技成立于 2016 年 4 月，隶属于上海乐言科技股份有限公司，是一家人工智能整体解决方案提供商。乐言科技将自然语言处理（NLP）、深度学习等 AI 技术与电商客服接待场景结合，推出具备拟人化回复功能的智能客服机器人，帮助商家提升接待效率与回复体验，服务客户数超过 4 万家。同时，基于多年电商领域服务积累，在深入了解商家运营需求后，乐言科技挖掘出更多技术赋能场景，推出智能广告投放系统、智能用户管理系统、智能质检系统等产品，丰富产品矩阵，为商家提供服务营销全链路智能解决方案。

中金资本董事总经理杨玥表示：“过去的几年中，中国 SaaS 行业经历了从萌芽到成长、从模仿到创新、从分歧到共识的过程。我们认为随着供给与需求端的成熟，中国的 SaaS 企业正在迎来全新发展时代。沈李斌博士与乐言科技团队基于其优秀的技术基因与敏锐的商业嗅觉，在 SaaS 产品、电商行业与 AI 技术的交叉领域上精准地找到了业务切入点，并成为行业佼佼者。我们看好乐言科技作为行业龙头企业的长期价值，期待团队持续创新，不断探索，为消费者与客户带来更好的产品体验。”

上海人工智能产业投资基金总经理吴巍说：“乐言科技抓住国内电商高速发展的时代机遇，采用人机协作智能客服，开创产品新形态，通过标准化 SaaS 产品服务电商客户，将 NLP、SaaS、电商服务优势整合为一体。沈李斌博士带领的团队兼具领先的 AI 技术能力、产品能力、销售能力，相信未来乐言科技能进一步升级技术平台，扩展产品矩阵，赋能更多商业场景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。