领博生物科技（杭州）有限公司（以下简称 “领博生物”）继获得泰煜投资领投的千万级天使轮融资后，短短数月内，再次获得由博行资本投资的数千万 Pre-A 轮融资。领博生物表示：“本轮融资将用于公司生物型人工血管的临床前研究及新产品的研发。”

领博生物创立于 2019 年，位于杭州钱塘新区医药港，致力于研发可替代、可修复人类组织与器官的组织工程再生材料产品。

目前，全球有数亿心血管疾病患者、数百万血透患者，虽然随着支架、球囊等创新治疗技术的不断发展，许多患者得到了更好的治疗，但仍有众多血管疾病患者、血透患者，因各种原因必须通过血管置换或搭桥等方式进行治疗。现阶段，全球已上市的人工血管产品均为聚四氟乙烯、涤纶等高分子材料，受材料本身应用局限，大量患者无法使用这类人工血管产品进行治疗。

领博生物表示：“我们研发的生物型人工血管将有望打破传统高分子人工血管无法小口径化，无法再生的壁垒，使人工血管进入到新的生物型阶段，为无法以传统方式获得治疗的患者提供一种安全、革命性的人工血管产品。”

据介绍，领博生物的首款人工血管产品将应用于血液透析患者动静脉造瘘 AVG 手术，未来该人工血管还将有望拓展应用到其他血管疾病治疗中。

领博生物的生物型人工血管是目前全球唯一将聚合物材料与脱细胞基质结合的医疗产品，聚合物材料给血管提供了优异的力学性能，脱细胞基质为血管提供了更好的生物相容性，并使人工血管内皮化成为了可能，该技术未来还有可能应用于人工食管，组织修复，外科整形等领域。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。