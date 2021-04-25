工信部今天公布 2021 年一季度电子信息制造业运行情况，详细内容如下：

一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 30%（去年同期为下降 2.8%）。3 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 12.2%，增速比上年同期加快 2.3 个百分点。

一季度，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 31.1%（去年同期为下降 5.8%）。3 月份，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长 11.2%，增速比上年同期加快 0.6 个百分点。

1-2 月份，规模以上电子信息制造业营业收入 18570 亿元，同比增长 55.8%（去年同期为下降 14.7%）；营业成本 16242 亿元，同比增长 52.7%（去年同期下降 14.8%）；利润总额 779 亿元，同比增长 59 倍（去年同期为下降 87%），营业收入利润率为 4.2%。

一季度，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降 1.9%。3 月 ，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降 1.8%，降幅比上月收窄 0.2 个百分点。

一季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长 40.4%（去年同期为下降 10.2%）。

3 月份，主要产品中，手机产量 1.4 亿台，同比增长 11.8%，其中智能手机产量 1.1 亿台，同比增长 14.2%；微型计算机设备产量 4070 万台，同比增长 39.8%；集成电路产量 291 万亿块，同比增长 37.4%。

据海关统计，一季度，我国出口笔记本电脑 5344 万台，同比增长 1.2 倍；出口手机 23547 万台，同比下降 29.3%；出口集成电路 73 7 亿个，同比下降 42.7%；进口集成电路 1553 亿块，同比增长 33.6%。