近日，机器人智能化创新企业苏州艾利特机器人有限公司（以下简称 “艾利特机器人”）宣布于 2020 年末完成 2 亿元 B1 轮融资。本轮由联想创投和张江科投领投，中关村发展集团启航资本、东方证券资本、小村资本、前海鹏晨跟投，索道投资等老股东继续加持，云岫资本担任本轮独家财务顾问。

艾利特机器人表示，本轮融资完成后将进一步在产品创新迭代和产品线扩充上发力，加速渠道深耕和出海计划，推动 “平台化” 协作机器人在垂直行业的应用，逐步实现艾利特机器人全面引爆存量市场和增量市场的战略目标，帮助各行各业用户降低自动化门槛，赋能柔性制造。

艾利特已经完成了全系协作机器人产品及生态布局，包含 12kg、6kg、3kg 大中小负载的 6 轴协作机器人及生态配套软硬件产品。应用案例覆盖 3C 电子、汽车零部件、金属加工、包装物流、家电日化、新消费等 6 大行业，场景包括物料搬运、视觉检测、螺丝锁缚、码垛拆垛、涂胶、打磨、组装、AGV 复合应用等等。

截至去年底，艾利特机器人已顺利完成了第二阶段目标——新一代平台级协作机器人产品开发，产品应用侧持续迭代及优化、细分行业头部客户适配。在 2021 年，艾利特将立足苏州、上海两大研发中心，协同北美分公司，加速国产协作机器人的全球化规模落地。

艾利特机器人董事长及 CEO 曹宇男博士表示：“目前大部分协作机器人厂商还深受产品理解及价格与性能博弈的困局：价格实惠者性能上不去，性能优异者价格下不来。此外，国外品牌仍然强势地占据整个赛道的头部位置，国产品牌呈现追赶态势。在此背景下艾利特坚定押注 ‘平台化’ 作为协作机器人的破局之路——其商业逻辑是：通过打造简单易用、安全强大、灵活可拓展的协作机器人本体产品和操作系统，为用户、集成商、末端执行器和软硬件合作伙伴提供一个 ‘好用’ 的载体，从而简化协作机器人从技术端到应用端的落地进程，解决智能制造中因柔性和非标带来的痛点。先有平台后建生态，汇聚上下游之力打通非标自动化集成的瓶颈，艾利特最终的愿景是掌握国产协作机器人在全球市场的话语权，用中国人自己的协作机械臂赋能未来丰富的用户场景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。