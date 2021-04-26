4 月 26 日，海杰亚医疗宣布完成 5 亿元人民币 C 轮融资。本轮融资由华创资本领投，中国国新央企运营投资基金、国药资本、博远资本等联合投资，商汤科技参与战略投资，华兴资本担任此次融资的财务顾问。

海杰亚医疗表示，本轮融资完成后将加速推进公司核心产品康博刀的市场与渠道建设，进一步推动人工智能在肿瘤微创手术治疗中的应用，全面推动肿瘤介入各产品管线的研发布局，持续拓展低温医学平台技术在房颤消融治疗等领域的开发应用。

海杰亚医疗成立于 2010 年，是一家致力于肿瘤微创介入和低温医学领域的国家级高新技术企业，公司建设有低温生物医学工程学北京市重点实验室和博士后工作站研发平台，研制了全球首创的集深低温冷冻和高强度热疗于一体的复合式冷热消融治疗系统，能够提供肿瘤微创介入治疗系列解决方案。

海杰亚自主研发的康博刀既可用于早期恶性肿瘤的根治，也能用于晚期癌症的减瘤治疗，目前已大量应用于肺癌、肝癌、乳腺癌、肾癌、胰腺癌、前列腺癌、骨肿瘤、软组织肿瘤等实体肿瘤的治疗，在临床应用中显示了良好的临床疗效和优势，特别是能为失去手术机会、放化疗有禁忌或效果不佳的患者提供了一个新的希望和选择。在产品设计上，康博刀使用了常见易获得的液氮作为主要的工质耗材，压力低安全性好，亦可大幅降低传统微创肿瘤冷冻消融设备的使用成本和工质获取难度。

据介绍，我国肿瘤患者基数非常庞大，以康博刀为代表的肿瘤微创治疗技术将迎来广阔的用武之地，极具发展潜力，有望为国家肿瘤疾病的防治工作贡献力量。自 2017 年由 “创新医疗器械” 特别审批程序获批上市以来，康博刀目前在全国包括北京大学肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、复旦大学附属肿瘤医院、天津肿瘤医院、北京大学第一医院、中国人民解放军总医院第五医学中心、北京中医药大学东方医院等近百家知名医疗机构开展该项新技术，累计完成数千台康博刀超低温冷冻微创手术治疗。

海杰亚创始人黄乾富表示：“肿瘤是人类社会面临的重大医学挑战，肿瘤介入治疗技术正快速成长为继外科手术、放疗、化疗之后肿瘤治疗的第四极，海杰亚专注的低温医学技术在这个领域有独到的领先优势。微创、精准、智能化是肿瘤治疗蓬勃发展的大趋势，海杰亚致力于全面布局肿瘤介入相关产品方案，打造肿瘤诊疗领域世界领先的平台企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。