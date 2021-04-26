纯净护肤品牌「兰」宣布完成由源码资本领投，天图资本和内向资本联合参与的新一轮融资。这是该品牌 6 个月内连续完成的第二轮融资，两轮合计获得 2 亿元人民币的投资。本轮资金将主要用于产品研发、品牌体系搭建及会员数字化建设。两轮融资均由穆棉资本担任独家财务顾问。

据介绍，自创办以来，兰品牌一直坚持 “精净、高能” 的纯净护肤定位，致力于以真实、透明的产品标准，通过 “以油养肤” 的理念作为切入点，为消费者提供高效、健康、愉悦的美肤生活方式。

自兰品牌天猫旗舰店于 2019 年 11 月开业以来，一共上市了 6 款产品，在一年时间里实现 2 亿元营收，并将 “卸妆油” 和 “精华油” 两个弱势品类发展成主力品类。

源码资本陈丹丹表示：“中国国货护肤品的赛道之争，不是流量之争，也不是爆品之争，而是心智之争。消费者认可一个品牌，是认可其所传达的品牌理念。「兰」是源码资本遇到的非常少有的具有一套完整的护肤理念支撑其产品体系的国货品牌，我们认为「兰」会是中国倡导 “clean beauty”（精简护肤）的第一品牌。而「兰」独有的东方审美，和团队重视研发，匠心打造产品的态度，也非常打动我们。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。