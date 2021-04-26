男士综合个人护理品牌「理然」宣布完成近 3 亿元人民币 B+ 轮融资，由 Tiger Global 领投，战略投资方为 B 站，老股东五源资本、红点中国（Redpoint China Ventures）、SIG 均超额跟投。本轮融资主要用于产品研发、品牌建设、团队储备等。

这是理然品牌上线一年多以来的第 6 轮融资，其中，B 轮、B+ 轮合计完成近 4.5 亿元人民币融资。理然的天使轮投资方为壹叁资本；Pre-A 轮投资方为红点中国（Redpoint China Ventures）；A 轮由 SIG 领投，红点中国（Redpoint China Ventures）跟投；A+ 轮由虎扑投资；B 轮由 M31 资本与五源资本共同领投，老股东 SIG、红点中国（Redpoint China Ventures）、虎扑等机构持续加码跟投。棕榈资本连续作为独家财务顾问。

理然品牌于 2020 年 1 月正式对外上线，定位男士专用综合个人护理品牌，产品线覆盖面部护理、身体洗护、须发理容、身体香氛、彩妆等类目。

团队方面，创始人兼 CEO 黄伟强曾担任冈本的电商 CEO 兼品牌负责人，还曾担任好色派沙拉联合创始人兼 CMO；联合创始人兼 COO 周齐曾担任傲基集团事业部合伙人、京东智能投影类目负责人及曾负责利洁时的 KA 渠道管理。

对于此次融资后的计划，理然创始人黄伟强表示：“男士个人护理市场是一个「先难后易」的事情，需要长期投入资源进行产品研发和打造品牌心智。我们不仅需要从实际需求、用户场景等各个维度去满足新时代的男性人群，也需要在男士审美意识的觉醒趋势当中保持敏捷的迭代和持久的耐心。因此，理然在组织上不断进行升级，近期已经加入及确认加入的多个核心业务高管和我们共同来完成这个使命，他们均来自头部互联网平台、国际大牌以及新锐消费品牌的关键岗位。在产品规划上，我们洞察到男性在消费意识和审美意识上的觉醒，接下来会着力在创新品类上。当前用户需求在更迭，而现有品类供给严重不足，理然致力于给男性用户提供更「Make Sense」的产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。