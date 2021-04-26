4 月 26 日，苏州新光维医疗科技有限公司（简称 “新光维医疗”）宣布获得近 4 亿元 A 轮融资，本轮投资由高瓴创投、礼来亚洲基金联合领投，经纬中国、美敦力、成为创伴、韦豪创芯投资跟投。

新光维医疗由张一博士和陈东博士创立，总部位于苏州工业园区，在中国苏州和日本东京均设有研发中心，聚焦于图像处理的研究开发和内窥镜技术创新。新光维医疗是一家涉及光学诊疗、多维影像、高性能材料及精密制造等领域的高科技创新型医疗器械研发生产企业。

新光维医疗的产品矩阵同时涵盖软镜、硬镜，并在医学内窥镜领域所有前沿技术的研究及产品化方面独具优势，拥有超高清成像技术（如 4K 成像）、3D 成像技术、特殊光成像技术（如荧光成像）、超细内镜成像技术、内镜耗材化技术（一次性使用技术）等。

根据弗若斯特沙利文的数据，预计到 2024 年，全球内窥镜器械总体规模将增长至 269.8 亿美元，中国内镜市场规模将达到 423 亿元人民币，成为全球增长最快的医疗器械子行业之一。随着微创诊疗技术在全球范围内逐渐普及，内窥镜行业也进入快速发展阶段。

新光维医疗首创 2D 转 3D 的 “3D 图像成像装置” 于 2018 年 7 月取得 NMPA 认证、CE 认证，并于 2019 年 9 月成为国产首款获批美国 FDA 上市的 3D 图像成像装置。新光维医疗自主研发的 “4K 超高清内窥镜摄像系统” 于 2019 年 6 月取得 NMPA 认证，作为国产首款 4K 摄像系统在国内上市，并于 2019 年 7 月取得 CE 认证。2020 年 8 月，“4K 超高清内窥镜摄像系统” 成为我国首家获得美国 FDA 认证的产品。

此外，新光维医疗拥有具备国际竞争力的一次性使用电子内窥镜产品。其旗下多款一次性使用电子内窥镜产品已经在中国、美国、欧洲等国家和地区分别进入临床、或注册、或销售阶段。

新光维医疗联合创始人张一博士表示：“公司创始管理团队衷心感谢行业顶尖投资机构、产业战略合作伙伴对我们的认可和支持。未来几年，内窥镜产品将全面实现从 ‘高清’ 向 ‘超高清’ 的迭代，从 ‘重复使用’ 到 ‘一次性使用’ 的突破，新光维医疗将凭借世界领先的技术和强大的可持续研发实力、投资机构的助力和产业界的持续关注，形成全面布局内窥镜及相关领域创新产品的平台型企业，实现高品质产品国产替代、创新产品国际竞争，全力打造植根中国、全球领先的内窥镜自主研发品牌。新光维医疗的创办初衷是解决临床痛点、让诊疗更安全更有效，最终帮助到每一个患者以及患者背后的每一个家庭。新光维医疗将会为之不懈地努力。”

新光维医疗表示，本轮融资后将打造全球领先的内窥镜及相关领域创新产品平台。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。