4 月 26 日，新锐男士潮流理容品牌「Tabula Rasa」（以下简称「TR」）宣布完成数百万美元天使轮融资。本轮融资由光速中国领投，华兴 Alpha 任此次融资的独家财务顾问。本轮融资资金将用于产品研发、品类扩充、营销推广以及团队搭建等方面。

Tabula Rasa 创立于 2020 年中，旨在为当代年轻男士提供打造潮流妆容的高品质产品。自创立伊始，团队将轻薄便捷、即时有效、并兼具潮流设计的轻彩妆，作为打造品牌心智的差异化产品线，研发出了轻薄水润的亮肤神器 TR「小白板」素颜霜和 TR「小魔方」温感变色唇膏。同时，TR 团队也着力于解决男士护肤的底层问题，并由此推出奇趣好玩的氨基酸慕斯系列个护产品。未来，TR 将进一步拓展从个人护理到潮流妆容的一站式解决方案产品线。

Tabula Rasa 创始人兼 CEO 亦铮表示：“男士值得更好看、好用的高性价比产品。TR 希望从产品创意和研发上改变对于男士产品的刻板印象，给消费者更多元化、高品质的选择，将全新的潮流定义融入到与消费者对话的每一个触达点，激发每一个人找到自我之美，活出多元人生。未来，团队将从爆款驱动产品研发、内容驱动渠道营销、数据驱动运营投放三个层面，全方位助力 TR 进入高速增长阶段。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。