4 月 26 日世界知识产权日，微信发布《2020 微信知识产权保护数据报告》，披露 2020 年微信知识产权保护的实践举措和成果。《报告》显示，2020 年全年，微信视频号已经处理超过 3.3 万条侵犯知识产权的短视频，视频号直播对近千个重点影视作品进行动态保护。微信品牌维权平台累计处理超 6.5 万个违规个人帐号，共向品牌权利人输送举报线索超 41 万条，微信公众号和小程序处理版权侵权信息 11 万条，微信前置拦截超过 5000 余个侵权小游戏。

报告显示，2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，微信视频号处理超 3.3 万条侵犯知识产权的短视频，视频号帐号名称保护系统收录 9.9 万个关键词，主动挖掘并打击超 650 个关联的侵权售假微信个人帐号。视频号直播通过版权权利预警机制对近千个重点影视作品实现了动态保护。

根据报告，2020 年微信品牌维权平台累计处理超过 6.5 万个违规个人帐号，共向品牌权利人提供 41 万条仿冒品信息线索。在公众号和小程序方面，共处理超 11 万条版权侵权信息，其中文字抄袭类超 5.5 万条，影视作品类超 2.7 万条，盗版教材与软件超 1.8 万条，图片素材类超 9 千条。

另外，微信公众平台累计收入 6.4 万个关键词，其中超 3 万个商标关键词，每天拦截擅自使用被保护关键词进行命名的行为达 1.2 万次。为了保护游戏版权，微信小游戏前置拦截 5 千余个侵权游戏。

据了解，微信团队于 2016 年正式推出微信品牌维权平台，为各品牌提供了更为高效的知识产权保护渠道。直至 2021 年 4 月，共有 426 家品牌接入了品牌维权平台。

微信团队表示，未来还将持续建构创新完善的知识产权保护机制，务求保护第三方权利人的合法权益，有力地制止和打击通过微信侵害他人合法权益的行为，营造良好的网路社交环境。