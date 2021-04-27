4 月 27 日消息，由中央网信办信息化发展局组织评选的人工智能企业典型应用案例名单日前正式公布。滴滴智慧交通的 “智慧信控系统应用案例” 成功入选。

去年 10 月，中央网信办信息化发展局根据人工智能社会实验工作有关任务部署，面向人工智能社会实验特定方向，开展了企业应用案例征集，最终共有 35 家企业脱颖而出。

人工智能与大数据驱动的智慧信号控制系统

据了解，此次入选的 “智慧信控系统” 是一套由滴滴自主研发的互联网动态信号控制优化系统。

传统的信号优化服务存在信号灯配时问题难以发现、交通流特征难以判断、优化效果难以评估、路段速度难以采集、信号优化工程师水平经验不一致等问题，需要投入更多人力来缓解。

滴滴智慧信号控制系统以滴滴平台上海量车辆轨迹数据作为核心数据源，以动态可追溯和预判手段，结合交管传感器和摄像头，监控交通状况，然后利用先进的滴滴人工智能算法进行分析，将结果反馈给信号灯，协调各个路口红绿灯的时间，实现对大规模区域内信号系统的问题进行实时评估诊断、系统性和动态地调整优化，有效帮助城市缓解拥堵。

资料显示，滴滴信控系统的核心算法来自国际一流研发团队，成员包括多位博士及博士后，拥有几十项中国和国际发明专利，身处基于轨迹数据的交通信号控制领域研究的最前沿。

滴滴智慧交通将持续赋能城市交通治理

为加快落实《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》的部署要求，滴滴积极参与人工智能与经济社会发展深度融合发展，协助政府探索智能时代的新型治理方式。

滴滴以海量互联网交通出行数据为基础，创新地提出了基于车辆轨迹的交通流理论模型和交通控制优化方法，不仅大幅降低了当前交通控制优化中对于交通流量参数的依赖，也为未来智能网联交通环境下的交通控制提供了理论与实践基础。滴滴将持续助力提高城市的交通信号控制水平，创造出更大社会与经济价值。

迄今为止，滴滴智慧交通项目已在济南、北京、深圳、柳州、南京、温州、苏州及巴西阿雷格里港等全球 30 多个城市落地，智慧信控系统已助力城市交管部门对全国超过 2500 个路口的信号控制进行了优化，优化后的路口拥堵延误时长平均降低 10%-20%。