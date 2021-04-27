近日，Google 分享报告，介绍了其 2020 年在 Google Play 平台应对恶意应用和开发者的诸多措施。

报告全文如下：

多年来，向数十亿用户和数百万 Android 开发者提供安全的体验，是 Google Play 的首要任务之一。 去年，我们推出了新政策，改进了系统，并进一步优化了流程，以更好地保护我们的用户，支持优秀的开发者，以及增强我们防范恶意应用和开发者的能力。此外，在 2020 年，Google Play 保护机制（Google Play Protect）每天都在数十亿台设备上扫描超过一千亿个已安装应用，检测恶意软件。

用户访问 Google Play，是想为他们的各种需求找到有用的、可靠的应用，从新冠肺炎疫苗信息到新的娱乐方式、杂货配送、日常沟通等等。

因此，我们推出了一系列政策和开发者支持项目，以继续提高平台信息质量并减少虚假信息伤害用户的风险。

对新冠肺炎相关应用的要求：为了保障公共安全、信息可靠性和隐私权，我们针对新冠肺炎相关应用推出了专门的指导方针。我们要求与敏感用户数据相关的应用（例如提供检测信息的应用），必须得到政府官方实体或医疗机构的认可，并满足用户数据隐私方面的高标准。

新闻政策：为了提高新闻发布的透明度，我们介绍了开发者在 Google Play 中声明自己的应用为 “新闻” 应用所必须满足的最低要求。通过向用户提供与应用相关的信息，这些指南可以帮助提高透明度，并增强开发者的责任心。

选举支持：我们在 Google Play 上组建了专门的团队，设定了专门的流程应对美国大选，以提供额外的支持并适应不断变化的形势。这包括对政府机构的额外支持，经过专门培训的应用审核人员，以及一个应对选举相关威胁和滥用的安全团队。

围绕识别和减少恶意应用和开发者而开展的核心工作也在不断完善，以应对新出现的对抗行为和滥用形式。我们的机器学习检测系统和强化的应用审查流程阻止了超过 96.2 万个违反政策的应用在 Google Play 上发布。我们还封禁了 11.9 万个恶意和垃圾应用开发者的账户。此外，我们还显著加大了对软件开发工具包（SDK）相关违规行为的处理力度，因为我们发现这些行为对安全和用户数据隐私的影响非常大。

去年，我们还在继续努力减少开发者对敏感权限的获取。在 2 月，我们宣布了新的后台位置信息政策，以保证请求权限的应用确实需要此类数据来为用户带来清晰明确的价值。作为新政策的结果，开发者们现在必须就获取后台位置信息的好处作出说明，并在显著位置告知用户，否则其应用将可能被从 Google Play 移除。我们已经开始处理不符合新的政策指引的应用，并将在未来对该权限的使用情况进行更新。

我们也在不断投入，以保护孩子们并帮助家长们找到优质内容。在 2020 年，我们新上线了 “儿童” 标签页，展示那些获得 “教师认可” 的应用。为了评估儿童应用，我们与来自美国各地的专家和教师展开合作，包括我们的首席顾问 Joe Blatt（哈佛大学教育研究生院）和 Sandra Calvert 博士（乔治城大学）。

在我们继续保护人们远离包含有害内容、恶意行为和隐私威胁的应用的同时，我们也在同样努力地为 Google Play 开发者提供可信赖的体验。例如，我们改进了提供执法行动相关信息的流程，明显地减少了开发者上诉的次数，提高了他们的满意度。我们将继续提高与开发者沟通的速度和质量，此外，关于如何进一步地吸引可信赖的开发者并帮助他们提高水平，我们也将听取更多反馈。Android 开发者们可以期待在未来一年内看到更多这方面的内容。

对于提升平台的安全性和与用户建立持久的信任，我们的由产品经理、工程师、政策专家和运营领导组成的全球团队比以往任何时候都感到更加激动。我们期待着能打造更好的 Google Play 体验。