加密货币支付服务商 MugglePay 已经完成 100 万美元种子轮融资。该轮融资由国际支付公司 Celo 生态基金 Flori 领投，Algorand 生态基金 Borderless Capital 和 Golden Gate Ventures 旗下的 LuneX 跟投。

MugglePay 亦将于近日开启 Pre-A 轮融资。

MugglePay 致力于提高加密货币的 GDP，更好的发挥区块链的使用价值属性。MugglePay 团队来自斯坦福大学、芝加哥大学、北京大学、OKEx、美国运通和安永并在区块链和金融科技领域创业超过 5 年。MugglePay 曾入选 LongHash 和 ZilHive 孵化器。目前已经和交易所 OKEx、GateIO 和由 A16Z 加持的稳定币 Celo 达成合作关系，共同为出海的跨境电商提供无摩擦并实时结算的支付解决方案。

在跨境的在线支付场景中，传统的支付解决方案存在成本高，结算周期长和需要商家处理拒付（Chargeback）等痛点。MugglePay 通过在区块链上构建点对点的支付解决方案，将亚洲地区跨境支付成本从原来的 9% 降低至 1% 以下，并将结算周期从 14 天缩短为几分钟，这极大降低了商家的资金风险。除此之外，商家也无需处理拒付（Chargeback）。

MugglePay 的在线支付业务在 2021 年前 4 个月处理的支付额较去年增长 10 倍以上。目前 MugglePay 平台上的注册商家已经超过 7000 家，每月处理近 30 万笔交易，这一数字是 BitPay（成立于 2011 年）的 3 倍以上。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。