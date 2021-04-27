眼看着进入五月份再过一段时间就是暑期了，在年轻人的市场上，千元机的需求依然要去维系，这就是 relame Q3 系列要去满足的，我们这次来感受下这款机型的诚意。

首先要说的自然是外观。真我 Q3 给用户的第一印象依然是极度潮流的感觉。大胆采用纹理解构拼接工艺，将高亮金属质感超强的格点状纹理与全息幻彩纹理组合拼接，打造出独一无二的潮流后盖。色彩上采用多层纳米光学镀膜工艺实现金属感极强的色彩质感，让全息幻彩的颜色表现更大胆。另外，把 “Dare To Leap” 这个铭牌 LOGO 放在了背部。根据官方的说法，将提供提 “科幻黑” 和 “迷幻银” 两款配色。

另外，从抓握手感来看，真我 Q3 依然给了非常轻的总体重量。在保持 5000mAh 大电池续航优势的前提下，将手机的厚度控制在 8.8mm，重量控制在 189g，这样一来就算是女生，也能轻易把持。

再来看下正面的设计，第一观感自然是屏幕。真我 Q3 具备 6.5 英寸 120Hz 变速电竞屏，支持 120Hz 高刷新率，并配备 4 档智能帧率（45Hz/60Hz/90Hz/120Hz），在游戏，视频，信息流等不同场景下可以根据需求智能切换显示帧率，提供更持久的续航表现。这款屏幕具有 180Hz 触控采样率，支持 96%NTSC 色域，405 的高 ppi 显示更加细腻，支持高亮度的阳光屏显示。

转到手机的背面，可以看到摄像组。真我 Q3 搭载 4800 万流光人像三摄，4800 万超清画质模式，提供出众的细节表现力；800 万像素 119°超广角镜头，单像素可达 1.12μm。其能运用 EIS 数字防抖技术和高精度陀螺仪状态信息，结合 AI 算法，提供超稳定的视频录制功能。

际拍摄效果来看，我们特别选取了暗夜的光景来拍摄，发现真我 Q3 能够拍得比较不错的照片。在夜拍模式下，能够捕捉比较亮丽的景物，并且能够处理好灯光和霓虹的光线干扰，获得比较清晰的细节刻画，夜间成像符合预期。

系统方面，用的是 realme UI 2.0 系统。这个系统经过优化升级，内置 5 大色系和 10 项单色，同时图标提供更多自定义项目，自由调整应用名称的字号，应用任意第三方图标包，轻松实现个性化需求。在游戏体验方面，真我 Q3 搭载同级罕见的电竞级 VC 液冷散热，并具有多层立体式石墨散热，总散热面积高达 9400mm²，100% 覆盖核心发热源，在游戏中实现了出色的温控表现，长时间玩大型游戏升温幅度较小。显然，这个是与其新一代高通 5G 芯片骁龙 750G 处理器分不开的，其采用 8nm 制程工艺，两颗主频 2.2GHz 的 Cortex-A77 大核与骁龙 865 规格一致。

电池续航方面，也是体现其诚意的地方。真我 Q3 搭载了一块 5000mAh 超大电池，配合系统层 “全场景智能省电” 和超级省电模式两大主要功耗优化功能，在续航表现力上符合预期。其中有一个贴心的应用场景是应用速冻，系统自动将闲置应用速冻，应用进入速冻状态后将不会在后台耗电、收发信息及读取手机信息。

总的来说，这是款诚意满满的机型。加上其千元机的价格定位，应该会赢得不少年轻用户青睐。