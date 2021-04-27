特斯拉公布了 2021 财年第一季度财报。该公司第一季度总营收为 103.89 亿美元，同比增长 74%；净利润为 4.64 亿美元，同比大增 582%；归属于普通股股东的净利润为 4.38 亿美元，同比猛涨 2638%。

特斯拉还在财报中披露了各车型的产量和交付量数据。Model S 和 Model X 车型第一季度产量为 0 辆，相比之下去年同期为 15390 辆；交付量为 2030 辆，与去年同期的 12230 辆相比下降 83%。Model 3 和 Model Y 车型第一季度产量为 180338 辆，与去年同期的 87282 辆相比增长 107%；交付量为 182847 辆，与去年同期的 76266 辆相比增长 140%。

特斯拉表示，公司计划尽快扩大制造能力。在未来数年里，预计车辆交付量每年的平均增幅将达 50%。

特斯拉目前正在柏林和得克萨斯州的超级工厂建设 Model Y 产能，并将继续按计划于 2021 年在这两座工厂开始生产和交付。特斯拉还表示，上海超级工厂将随着时间的推移而继续进一步扩张。此外，特斯拉 Semi 电动卡车也将于 2021 年开始交付。

在财报电话会议中，特斯拉 CEO Elon Musk 表示，特斯拉在第一季度在供应方面面临着艰难的挑战，芯片短缺是一个「巨大的问题」，今年在得州工厂的生产受限，明年将大量生产。公司的目标是每年生产 50 万辆 Model 3。