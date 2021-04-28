4 月 28 日，六方云宣布获得 1.5 亿元 C 轮融资，本轮融资由中煤厚持，赞路基金、中关金信、天鹰合智以及老股东跟投等联合投资。密码资本在本次交易中担任独家财务顾问。

北京六方云信息技术有限公司成立于 2018 年，致力于解决物联网时代的安全问题。六方云借助人工智能技术仿生人体免疫机制，针对工业互联网和物联网，提出了 “AI 基因、威胁免疫” 的 “新时代、新安全” 安全理念，采用 “+AI” 和 “AI+” 战略将人工智能技术应用于全系列产品，构建安全威胁免疫系统。在国家新基建战略下，致力于提供关键信息基础设施保护、工业互联网安全的产品和解决方案，拥有保护工业互联网设备层、边缘层、企业层及产业层的 “5+1” 产品线。

六方云董事长任增强表示：“未来的世界是技术的世界，谁拥有领先技术，谁就拥有未来。人工智能安全技术是下一代安全技术，当今世界市值最高的安全公司是美国的 CrowdStrike，其核心技术即为人工智能。人工智能安全能很好地检测传统技术解决不了的对未知威胁的检测并大幅提高检测准确率。当前六方云已经在智能制造、轨道交通、燃气水务、石油石化、水利电力、煤炭、军工、政府、教育等多个行业拥有成功案例。未来六方云将继续在 “IT+OT” 融合安全技术、人工智能安全领域加大投入，用领先技术形成核心竞争力，护航工业信息安全与关键信息基础设施安全，成为中国工业互联网安全领域第一品牌。”

六方云 CEO 李江力说：“六方云是国内首家将人工智能安全技术用于工业互联网安全领域，工控安全、网络安全、云安全、安全态势感知、人工智能安全产品线及安全服务，为工业互联网企业及关键信息基础设施防护提供最完整的解决方案。解决了在复杂工业场景下不依赖于规则库即可准确发现未知威胁的难题，获得了广大用户的信任和支持。”

六方云 CTO 王智民表示：“六方云以 “AI 基因，威胁免疫” 的思想，将人工智能技术与 XDR 结合，构建 5+1 产品矩阵，综合运用人工智能、大数据分析、加密、可信计算等技术，高精准率地发现高级与未知威胁，及时发现和阻止正在进行的网络攻击。全息透视网络空间安全状态，提前预警安全风险与趋势，帮助工业企事业单位提高威胁识别能力、安全态势感知能力，安全响应处置能力，从而实现从被动防御走向主动防御。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。