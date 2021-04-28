受疫情影响，健身房和体育设施纷纷关闭，消费者只能转向数字替代品，他们开始对着屏幕锻炼。根据 App Annie 发布的《2021 年移动市场报告》，消费者 2020 年在健康健美应用上的支出接近 20 亿美元，与 2019 年相比增长了 30%。与此同时，总下载量增长了 30%，达到 26 亿次；使用时长也增长了 25%，达到 54 亿小时（仅 Android 手机）。

以下为报告主要内容：

如果说 2020 年是健康健美的丰收年似乎有些奇怪，但是对于健康健美应用来说，事实的确如此。

健身房和体育设施纷纷关闭，消费者只能转向数字替代品，他们开始对着屏幕锻炼。根据我们的《2021 年移动市场报告》，消费者 2020 年在健康健美应用上的支出接近 20 亿美元，与 2019 年相比增长了 30%。与此同时，总下载量增长了 30%，达到 26 亿次；使用时长也增长了 25%，达到 54 亿小时（仅 Android 手机）。

这些可观的数值出现在了我们衡量的所有地区，包括亚太地区。但中国 iOS 是个例外，尽管总用户支出增长比平均水平高出 55%，但下载量却下降了 5%。

疫情也改变了全年的应用下载量扩张趋势。通常来说，由于很多人都希望在新的一年里健身/减肥，健康健美应用市场在 1 月份会出现激增。在随后的几个月里，需求不可避免地会逐渐减少。

但由于去年春季的封锁政策，健康健美应用在 2020 年出现需求激增的时间是 4 月而不是 1 月。仅 4 月份，全球下载量就达到 2.76 亿次，同比增长 80%。

鉴于市场对健康健美应用的需求激增，开发商必然争相为消费者提供一系列新产品。根据我们的估算，在 2020 年，全球发行了超过 7.1 万款健康健美应用。这与 2019 年相比增长了 13%。其中在 iOS 中的应用数量为 2.4 万；在 Google Play 中的应用数量为 4.7 万。

家庭健身应用可谓是最成功的子类别，由于健身房关闭，消费者转向使用这些应用来观看教程，获得虚拟的线上集体锻炼体验。

消费者行为的变化无疑为中国最受欢迎的健身应用 Keep、《悦动圈》和《咕咚》带来了巨大的帮助。除了录制健身课程外，这三款应用还提供社交和直播功能。仅拿 Keep 来说，该应用目前已拥有 3 亿注册用户和 1000 万付费用户。今年 1 月，由软银牵头，该公司完成了 3.6 亿美元的 F 轮融资。

此外，由于疫情，健康健美类别中还首次出现了一系列新产品：新冠肺炎接触者追踪应用。

亚洲国家率先推出了这类产品。比如中国就推出了几款可以借助手机网络进行定位，或者基于火车、航空公司或高速公路检查站的数据进行追踪的相关应用。

毫不意外，这些应用获得了巨大的安装量。日本的 COCOA（接触者确认应用）在 6 月 19 日发行后仅一个月就获得了 769 万次下载量。与此同时，有报道称，韩国 Google Play 上排名前 15 位的应用中，一度有 6 款与疫情有关。其中，最受欢迎的应用是 Corona 100m，它在一个月内的安装量超过 100 万次。