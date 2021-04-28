4 月 28 日，全球性技术平台汇量科技签署协议全资收购第三方移动监测和营销科技公司热云数据，总交易对价超过 15 亿元人民币。收购完成后，热云将作为汇量科技旗下全资子公司，保持独立品牌和运营，为全球应用开发者开拓中国市场，提供大数据和全链路移动营销 SaaS 解决方案。

此次收购将包含热云数据面向移动广告商的全套产品解决方案，包括 Tracking IO、AdsDesk、广告素材智能分析平台、APPADHOC 等。

热云数据成立于 2013 年 11 月，旗下产品矩阵覆盖统计分析、广告效果监测、广告投放管理、创意洞察、广告防作弊等领域。目前，热云数据每月覆盖的活跃移动终端达 7 亿台，为来自游戏、社交、金融、电商、教育、直播、生活服务、移动运营商等垂直行业的数千个开发者提供服务。

汇量科技于 2013 年在中国广州成立，并于 2018 年 12 月在香港联合交易所主板上市，其致力于推动数字时代的全球商业增长。该公司打造了为企业增长赋能的 “SaaS 工具生态”，提供包括移动营销、统计归因、创意自动化、流量变现、云架构成本优化等一系列产品和服务。目前，汇量科技在全球有 800 多名员工，于广州、北京、中国香港、旧金山、伦敦、新加坡、新德里等 18 个城市设立了全球办公室。

汇量科技联合创始人兼 CEO 曹晓欢表示，“从最初为中国开发者摆渡出海起家，汇量科技正在帮助全球 85 个国家和地区的开发者实现全球化增长。本次与热云数据的联姻，既增强了我们为中国开发者提供本土服务的能力，也让我们更好地帮助海外开发者开拓庞大而复杂的中国市场，进一步巩固汇量科技桥接 ‘东西方’ 市场的独特优势。”

热云数据 CEO 白冬立表示，“汇量科技的’SaaS 工具生态’ 战略和热云数据的使命愿景高度一致，通过与汇量科技携手，我们有信心打造一条更完善的数据营销全产业服务链，为更多开发者提供更好、更全面的技术和产品，助力客户更好地发展。”