晓羊集团日前宣布，其孵化的阅羊科技已完成 2000 万元 Pre-A 轮融资，由阿米巴资本领投，云启资本和华创资本跟投。

阅羊科技是晓羊集团经过两年孵化，从 B 端迈向 C 端、从校内到校外的首次尝试。两家公司都服务于基础教育，阅羊教育主要针对近年 K12 教育中被纳入必修课体系的研学旅行课程的 OMO 化，以科技助力学生全面发展。

从 2016 年开始，为了提升 K12 学生的综合素质，教育部发布《教育部等部门关于推进中小学生研学旅行的意见》，开始全面推行开展研学旅行课程，即走出校园大门，走向大自然进行综合实践活动。2019 年，教育部再提出德、智、体、美、劳五育并举。作为新高考录取 “两依据，一参考” 中 “一参考” 的重要元素，研学成为素质教育中的重要一环，内容涵盖人文历史、自然地理、红色教育、科技、企业参访等，而且多是组织离开本地区域去往外地几天到一周的时间。作为一种全新的教学方法和课程形式，研学在执行过程中存在种种痛点，如旅行中学生的安全问题和管理问题，房、餐、车的分配问题，课程的专业度问题等。

2019 年开始，晓羊开始关注并思考新商业模式，并着手打造智慧研学 SaaS 平台。经过两年孵化，阅羊教育成立，全流程管理包含研学 OMO 课程体系的打造、学生出行之后的一切管理活动，例如研学学习过程中的评价数据等，最终生成评价报告，并和学校的综合素质评价系统打通，形成从课程设计到交付、执行、评价体系的完全闭环。

智慧研学生态 SaaS 平台于 4 月 15 日发出了 1.0 版。初代产品中已经完成了在整个研学流程的全管理，并且有老师、研学机构、家长等各方使用的客户端，研学机构可免费使用，对学生出行的一整套研学课程体系进行设计、管理。阅羊 SaaS 平台上还有很多后勤方面如分餐、分车、分房等小工具，通过给孩子佩戴具备 GPS 定位功能的电子校徽可以完全确保孩子的安全问题。

阅羊计划在今年入驻 500 家第三方研学机构。目前，全国城市合伙人和研学营地合作计划已做好准备，智能营地管理系统已投入使用。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。