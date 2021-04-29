苹果发布了 2021 财年第二财季业绩。报告显示，该公司净营收为 895.84 亿美元，同比增长 54%；净利润为 236.30 亿美元，同比增长 110%。

苹果第二财季来自于 iPhone 的营收为 497.38 亿美元，相比之下去年同期为 289.62 亿美元；来自于 Mac 的营收为 91.02 亿美元，相比之下去年同期为 53.51 亿美元；来自于 iPad 的营收为 78.07 亿美元，相比之下去年同期为 43.68 亿美元；来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收为 78.36 亿美元，相比之下去年同期为 62.84 亿美元；来自于服务的营收为 169.01 亿美元，相比之下去年同期为 133.48 亿美元。

苹果第二财季美洲部门营收为 343.06 亿美元，相比之下去年同期为 254.73 亿美元；大中华区营收为 177.28 亿美元，相比之下去年同期为 94.55 亿美元，同比增长 87%；欧洲部门营收为 222.64 亿美元，相比之下去年同期为 142.94 亿美元；日本部门营收为 77.42 亿美元，相比之下去年同期为 52.06 亿美元；亚太其他地区营收为 75.44 亿美元，相比之下去年同期为 38.85 亿美元。

苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示：“这个季度既表明，我们的产品正在以经久不衰的方式帮助用户满足自己生活中这一时刻的需求，也表明消费者看起来抱有乐观的情绪，认为所有人的未来都会变得更加美好。苹果公司正处于对整个产品阵容进行全面创新的时期，我们一直专注于如何帮助自己的团队和我们为之服务的社区摆脱这场大流行，进入一个更加美好的世界。这当然是从全新的 iMac 和 iPad Pro 等产品开始的，但也延伸到了其他一些努力，比如我们将帮助把 8 千兆瓦的新清洁能源引入电网，以及未来 5 年将在美国进行 4300 亿美元的投资等。”

苹果公司首席财务官卢卡斯·麦斯特里（Luca Maestri）称：“我们这个财季的业绩感到自豪，其中包括每个地区细分市场的营收都创下记录，以及每个产品类别都实现了强劲的两位数增长，从而将活跃设备装机量推升至历史最高水平。这些业绩使我们在本季度产生了 240 亿美元的运营现金流，并向股东返还了近 230 亿美元。我们对未来充满信心，并将继续进行重大投资，以支持我们的长期计划和丰富客户的生活。”