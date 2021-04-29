李美琳是一名旅游定制师，她的工作是根据游客提出的需求制定出合适的行程。临近五一假期，她变得更加忙碌了，大多数时间，要工作到凌晨一点多。

根据公安部交通管理局发布的数据，今年 “五一” 假期国内民众出行需求强劲复苏，机票、门票、酒店等预订量已经显著超过 2019 年同期，全国客流量可能达到 2.5 亿人次。

被压抑一年的旅游需求，将在 “五一小长假” 得到集中释放，像李美琳这样的旅游从业者成为了香饽饽。在过去两个月，她所在的团队由 5 个人增加到了 10 个人。“过完年，就在催 HR 赶紧招人，因为能明显感受到大家的出游意愿在上升。” 李美琳解释称。

来自 BOSS 直聘研究院的数据显示，2021 年第一季度平台上旅游相关岗位需求量同比上涨 35%，求职者关注度同比上涨 62%。

BOSS 直聘相关人士表示，国内疫情防控形势向好，旅游业逐步恢复，相关招聘求职需求也逐步回到疫情前水平，尤其是与个性化、品质化旅游相关岗位的招聘需求，已经超过疫情前水平。其中，旅游定制师、旅游策划师等岗位需求上涨最为明显。

此外，疫情推动线上旅游发展，旅游主播等新兴岗位也正吸引越来越多年轻人的关注。

需求变化带动旅游产业人才结构转型

在庞大的出游群体中，年轻人正成为市场的主力。有数据显示，在 “90 后”“00 后” 群体中，每年出游两到三次的人群占比为 45.34%，每年出游四次以上的人群占比 12.42%，远远高于其他群体。

一位旅游行业分析师表示，年轻用户相对于过去 “上车睡觉，下车拍照，回来一问啥都不知道” 的传统旅游方式，他们更喜欢追求个性化的旅游体验，希望在旅行中得到历史文化、民俗艺术等方面的知识，深度体验当地独有的文化底蕴。

年轻人需求的变化，对旅游行业人才的培养提出了新命题。如今，与新型旅游产品开发相关的岗位，特别是线路整合与开发、个性化路线定制的人才需求日益突出。

在 BOSS 直聘上，旅游策划师、旅游定制师等新兴岗位需求量急剧攀升。2021 年以来，相关岗位增幅领跑旅游行业，这些岗位大多集中在消费能力较强、旅游资源丰富的一线及新一线城市。

受益于短视频与直播业态兴起，相较往年，BOSS 直聘上出现了更多与旅游主播相关的岗位。据介绍，旅游主播同电商主播一样，需要在直播间介绍旅游产品、解答粉丝问题、引导顾客下单。有招聘者笑称，“这个职位需要导游的学识、销售的口才及主持人的谈吐，是名副其实的复合型岗位”。

此外，还有不少高端旅游企业开始招募专职摄影师，将摄影服务作为增值服务的一环，覆盖情侣游、全家游等场景。

旅游行业人才竞争力亟待提升

一家总部位于北京的定制旅游公司负责人表示，随着疫情得到有效控制，现在旅游业已经明显回暖，公司业务规模在快速攀升，但人才成为了制约公司发展的一大短板。

“比如旅游产品经理这个岗位，要求应聘者要有资源整合能力、能够开发特色的或者主题性旅游产品，市场上这样的人才比较少，很难找到合适的。” 他进一步说道。

一方面，是企业抱怨找不到人，另一方面，越来越多旅游专业的毕业生选择了逃离旅游行业。

据不完全统计，中国有高中等旅游院校 1700 所以上，旅游专业在校生有 40 万人。但每年只能提供 10 万人左右的毕业生，许多旅游专业的学生并不把旅游业当作自己的首选就业方向。

前述负责人认为，旅游行业薪酬水平较低是导致人才流失率居高不下的主要原因。

从 BOSS 直聘上可以看到，工作地点在北京的旅游定制师，薪资多集中在 8-10K 之间，而对于旅游产品经理这样的岗位，有的公司甚至只给出了 5-6K 的薪资范围，远远低于其他行业的薪资水平。

BOSS 直聘相关负责人表示，随着我国旅游行业的转型升级，对从业者提出了更高的要求，这不仅要求高校在旅游学科设置上要依据市场需求做灵活调整，培养面向未来旅游行业的新型人才，同时旅游产业链上的各家公司也要逐步提高从业者的待遇，加大对人才培养和培训的投入，真正做到既能招得来，又可以留得住。