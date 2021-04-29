4 月 28 日，中国汽车工业协会在北京组织召开 “智能网联汽车数据安全研讨会”，研讨基于数据的安全监管与数据可信存证的相关问题，并发布汽车数据可信存证区块链平台。

来自工信部一所、公安部一所、信通院、新能源汽车国家监测与管理平台、德国汽车工业协会、一汽、上汽、长安、东风、北汽、广汽、长城、吉利、奇瑞、蔚来、理想、小鹏、特斯拉、大众、戴姆勒、宝马、奥迪、华为、博世、中汽创智、上海汽检、四维图新、地平线、能链科技、Momenta 等 32 家智能网联汽车相关企业、科研单位参与研讨。

会上各企业针对数据的安全监管、行业发展、私人数据隐私保护，以及数据可信方面进行了深入探讨。会议认为，数据安全是行业发展的核心，行业急需建立政府、企业、和用户之间的智能网联汽车数据可信体系；同时，应充分发挥市场优势，推动利用新技术和新手段完善该体系。

中国汽车工业协会秘书长助理兼技术部部长王耀博士针对智能网联汽车数据可信存证的问题作了专题介绍。中汽协会联合相关企业，为解决智能网联汽车时代数据体量大、存储成本高、难溯源、数据安全难以保障等问题，经过三年多的探索，向全行业发布 “汽车数据可信存证区块链平台”。

平台利用区块链技术特有的数据防篡改、可溯源等特性，仅依靠上传数据哈希值（不需要上传任何原始数据）即可为企业提供数据可信存证服务。目前，该平台已完成建设，即日起就可以免费为会员企业提供相关服务。