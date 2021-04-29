Facebook 发布了 2021 财年第一季度未经审计财报。报告显示，该公司第一季度营收为 261.71 亿美元，同比增长 48%；净利润为 94.97 亿美元，同比增长 94%。

2021 年 3 月，Facebook 每日活跃用户人数平均值为 18.8 亿人，比去年同期增长 8%。截至 2021 年 3 月 31 日，Facebook 月度活跃用户人数为 28.5 亿人，比去年同期增长 10%。

2021 年 3 月，Facebook 服务 “家族”（其中包括 Facebook、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等服务）每日活跃用户人数的平均值为 27.2 亿人，比去年同期增长 15%；截至 2021 年 3 月 31 日，Facebook 服务 “家族” 的月度活跃用户人数为 34.5 亿人，比上年同期增长 15%。

Facebook 首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示：“我们实现了强劲的季度业绩，并帮助人们保持联系和帮助企业成长。在未来几年时间里，我们将继续大力投资，提供新的、有意义的体验，包括在增强现实和虚拟现实、商业和创作者经济等较新的领域。”