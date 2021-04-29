4 月 28 日，启明创投投资企业返利网成功借壳昌九生化在 A 股主板上市。返利网证券简称为返利科技（600228.SH），开盘价 12.25 元/股，市值 100.85 亿元。

此次公司证券简称变更为 “返利科技”，既保留了其沿用十余年的品牌 “返利网” 本身，也反映了其全景返利的业务模式，同时突出了 “科技” 属性，意味着公司或将基于现有业务模式，增强科技能力，未来向数字科技领域拓展，有望提升资本市场对其未来发展的想象空间。

作为早期投资方，启明创投于 2011 年首轮投资返利网，并在十年陪伴中共同见证了返利网的成长壮大。据交易报告书披露，上市后启明创投持股比例为 4.48%。

返利网成立于 2006 年，是一家第三方在线导购平台，主要通过 “返利”App、网站和小程序提供导购服务、 广告推广服务、平台技术服务。截至 2020 年 6 月 30 日，返利网累计注册人数超过 2.6 亿人次，为消费者提供 360° 全景式消费服务，涵盖了购物、旅行、本地生活、票务、出行、学习等诸多消费场景。

为了帮助用户更为便捷、高效地获取吃喝玩乐购等生活服务场景的品牌优惠，返利网应用大数据技术和人工智能技术为众多用户构建用户画像，从而有针对性地优化搜索结果和推荐内容，提高导购服务的转化效率，形成了一套完善的导购服务系统和运营流程。

返利网创始人兼首席执行官葛永昌在此前接受媒体采访时表示，今后，返利网将从电子商务向本地生活等多层次、全场景服务进行拓展，向用户提供内容导购服务，为品牌和商家提供基于大数据 “品效合一” 的整合营销服务，围绕消费者与商家，返利网将提供更多创新优惠服务。