2021 年 4 月 29 日，世界肿瘤微创行业的先行者海杰亚与全球领先的人工智能平台公司商汤科技 SenseTime 签署战略合作协议，共同探索 AI 技术在肿瘤微创治疗领域的应用。双方将基于海杰亚自主研发的复合式肿瘤微创超低温消融治疗系统 “康博刀”，共建软硬一体的新一代肿瘤微创智能化平台，强强联合，充分发挥海杰亚原创的硬件研发优势和商汤原创的 AI 技术优势，实现高质量的消融手术，以 “AI+肿瘤治疗” 的智能化创新赋能微创治疗行业。双方的合作不仅将开拓 AI 在医疗健康行业的全新应用场景，更将推动康博刀在基层医疗机构的普及，普惠更多医生和患者。

海杰亚联合创始人、总裁罗富良博士，商汤科技联合创始人徐冰和商汤科技副总裁、研究院副院长张少霆等企业代表以及科技部 “数字诊疗装备” 重点专项专家组组长、解放军总医院医疗器械研发与临床评价中心主任王卫东教授，上海抗癌协会消融专委会主委、中国抗癌协会肿瘤微创治疗专业委员会副主委翟博教授，上海交通大学附属瑞金医院放射介入科主任医师、中国医师协会介入医师分会副会长王忠敏教授，上海交通大学博士生导师、上海交大 Med-X 研究院副院长顾力栩教授等行业特邀专家出席并见证了双方的签约仪式。

在仪式上，海杰亚罗富良总裁表示，“海杰亚在肿瘤微创介入和低温医学领域深耕多年，拥有丰厚的原创科研底蕴和临床实践经验。能够携手商汤科技这样同样坚持原创技术的人工智能创新先锋企业，我们对于开发新一代的智能化肿瘤微创手术规划产品充满信心。希望双方合作能够树立 AI+肿瘤治疗行业的标杆，用精准、安全的微创治疗造福每一位肿瘤患者。” 商汤科技副总裁、研究院副院长张少霆表示，“在医疗健康领域，商汤科技 SenseCare®智慧诊疗平台能够提供行业领先的、覆盖 ‘诊-疗-愈’ 全流程的智慧医疗解决方案。商汤希望能够通过原创 AI 技术赋能海杰亚在肿瘤微创治疗行业的智慧创新，为肿瘤医生的手术规划提供更高效、全面的智能辅助，打破 AI 医疗的边界。”

作为海杰亚的核心产品，康博刀是一套集深低温冷冻和高强度热疗于一体的复合式冷热消融治疗系统，已大量应用于肺癌、肝癌、乳腺癌、肾癌、胰腺癌、前列腺癌、骨肿瘤、软组织肿瘤等实体肿瘤的治疗。近年来，AI 技术在医学影像辅助诊断领域的广泛应用，为提升临床医生的诊疗能力发挥了积极作用，也为进一步优化肿瘤微创治疗的流程和效率创造了更多可能。正是凭借对前沿技术和应用场景的敏锐洞察，双方此次战略合作将充分融合海杰亚在肿瘤微创医疗器械方面的研发能力和实践经验，以及商汤 AI 技术的高精度和可拓展性等优势，打造新一代的康博刀智能化平台。

围绕共同的战略目标，基于 AI 的新一代康博刀智能化平台将打通肿瘤微创治疗全流程，覆盖完整的临床需求，集图像采集、三维重构、路径规划、参数优化、报告生成、效果评估等模块于一体，提供行业领先的手术模拟规划 AI 辅助。在术前规划环节，创新的 3D 可视化方案将可有效提升消融的安全性和可靠性。在术中，通过 AI 实现精准的自动化穿刺路径规划和智能图像配准，将可确保准确进针、安全手术，减少伤害和种植风险。此外，基于 AI 的多针联合优化穿刺方案，不仅将可治疗更大、更复杂的肿瘤，还能根据需求设置安全边界，保留更多的健康组织，为未来肿瘤的治疗提供更多有效方案，实现适形化消融。

不仅如此，依托 AI 技术的创新应用，新一代康博刀智能化平台还将具备启动快、操作简捷、直观易用等特点，将手术规划化繁为简，不仅可大大减少医生术前规划步骤和时间，降低患者的手术时间和 CT 射线剂量，提升手术效率，更将显著降低微创消融手术的门槛和成本。海杰亚将与商汤科技共同推动新一代康博刀智能化平台下沉至更多基层医院，帮助医疗资源不足的地区有效提高肿瘤诊疗能力，提升微创消融手术的比例，创造更多社会和经济效益。

精准医学时代，微创、高效、个性化将成为肿瘤治疗的主流方向。在未来 10 年，随着肿瘤疾病的高发，微创消融手术预计将保持每年 25% 以上的增长，肿瘤微创医疗器械将迎来创新发展的关键时期。海杰亚也将加大自主研发力度，加快科研攻关和临床研究，并不断深化与商汤科技的合作，积极把握 AI 技术的发展机遇，引领肿瘤微创医疗器械的创新方向，提升国产肿瘤微创医疗器械的国际竞争力。未来，海杰亚还会进一步将 AI 技术延伸到导航穿刺场景中，利用高精度机器臂和智能算法，为医院和相关科室提供新一代具备精准稳定进针能力的消融产品，让更多肿瘤患者从中获益。

关于海杰亚

海杰亚（北京）医疗器械有限公司成立于北京市海淀区清华科技园，是一家致力于肿瘤微创介入和低温医学领域的国家级高新技术企业。海杰亚医疗建有低温生物医学工程学北京市重点实验室和博士后工作站研发平台，研制了集深低温冷冻和高强度热疗于一体的复合式冷热消融治疗系统，能够提供肿瘤微创介入治疗系列解决方案。

公司曾承担国家 “863 计划”“国家科技支撑计划”“国家自然科学基金”“北京市重大科技成果转化和产业项目统筹资金”“北京市科技计划课题-创新品种临床前研究项目”“十二五” 国家科技支撑计划项目、国家重点研发计划 “数字诊疗装备研发” 重点专项等多项国家、省部级重大项目。

关于商汤科技

作为全球领先的人工智能平台公司，商汤科技 SenseTime 是中国科技部指定的首个 “智能视觉” 国家新一代人工智能开放创新平台。

商汤科技以 “坚持原创，让 AI 引领人类进步” 为使命和愿景。公司自主研发并建立了全球顶级的深度学习平台和超算中心，推出了一系列领先的人工智能技术，包括：人脸识别、图像识别、文本识别、医疗影像识别、视频分析、无人驾驶和遥感等。商汤科技已成为亚洲领先的 AI 算法提供商。

商汤科技在多个垂直领域的市场占有率位居前列，业务涵盖智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧物业、智慧通行、智慧文旅、智能汽车以及教育、医疗、遥感、广电、商业、工业、金融等多个行业。目前，商汤科技已与国内外 3500 多家世界知名的企业和机构建立合作。