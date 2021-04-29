4 月 29 日，“罗技视频协作十周年暨春季新品发布会” 在上海举办。本次活动以 “新视界，更智会” 为主题，对罗技视频协作品类的十年发展沿革做了回顾，并发布了专为中型会议室打造的全新视频会议一体机罗技 CC5500e，以及罗技首款硬件无线投屏产品 OnePres 无线屏幕分享器。

罗技大中华区视频协作业务品类负责人陈明斌先生，微软大中华区副总裁、OEM 事业部总经理黄逸群先生，罗技中国战略产品事业部总经理陈进宇女士出席了本次会议，对研发推广软硬一体的云视频会议整体解决方案、为中国企业用户提供更高效智能的办公服务，提出了新思路、新规划和新愿景。

十年革新之路：从单一场景赋能者到多场景赋能者

2011 年，罗技的视频产品还主要是网络摄像头，大规模地服务于个人用户的沟通场景以及如今依然被广泛应用的个人身份识别场景，比如机场安检和酒店入住。也正是这一年，罗技看到了越来越多的企业用户需要通过更高效的视频协作方式来降低成本和增加效益的核心需求，同时，云视频会议的软件技术也在快速发展中，迫切需要有更好更优质的硬件搭档。因此，罗技凭借着在网络摄像头领域深耕多年的产品的技术经验积累，正式决定进入云视频会议领域。

2012 年初，罗技便推出了首款 USB 接口即插即用的会议室音视频一体设备 BCC950，操作简单，适合小团队的沟通交流，用户只要会使用电脑，就可以随时开启一场高效的视频会议。

2013 年，罗技重磅推出了 CC3000e，将即插即用的视频会议体验拓展到了中大型空间，使得团队间的视频协同和沟通真正变成了可能。相较于安装维护技术门槛高、价格昂贵的传统视频会议方案来说，这无疑是一种巨大的颠覆，凭借高质量和高性价比的使用体验，罗技的视频会议设备在会议室的部署数量开始激增，走进了全球大部分的会议室。

2014 年，罗技推出了 CC2000e，内置电池的设计摆脱了电源的限制，真正实现了可移动的视频会议体验，让每一个空间都能随时转变成小团队的远程协作空间，CC2000e 精巧的设计也让其获得了当年的红点设计大奖。

2015 年，罗技正式宣布开启视频协作全球合作伙伴计划，聚焦硬件产品打磨，以开放的态度和生态圈内的软硬件伙伴共同合作，为用户提供软硬一体的整体解决方案。以微软，Zoom，谷歌为代表的国际云视频会议软件厂商，以及越来越多的本土厂商，都成为了罗技在云生态圈紧密配合的合作伙伴。

2016 年，罗技发布了中大型会议空间升级方案 CC3500e，音视频能力进一步提升，同时罗技和微软开始联手设计和打造智能化体验的会议室方案。

2017 年，罗技发布的 C1000e 和 CC4000e 将视频会议硬件带入 4K 超清时代，专为小型会议空间设计的 120 度大广角的摄像头更是开创了小型空间大广角设备的先河。

2018 年，罗技推出了 RightSenseTM 智能技术，在音视频的会议硬件当中内嵌了智能调光、智能调音以及自动取景的智能功能，解决了会议中因为光线、声音条件不理想而影响沟通的用户痛点，实现会议室体验的再次升级，标志着罗技的视频会议方案开始进入智能化时代。

2019 年，罗技携手国内外的生态合作伙伴，微软、Zoom 和阿里巴巴旗下的钉钉，推出了一键入会，扫码入会等一系列更加便捷智能的会议室整体解决方案，罗技首次拥有了为用户提供整体解决方案的能力。

2020 年，全球的协作市场发生了翻天覆地的改变，远程协作成为新常态，生产生活教育办公都需要保持在线，企业用户对于高质量的远程视频协作的需求也因此快速增长，在这样的市场环境中，罗技加速拓展和更广泛的生态圈伙伴建立合作，包括腾讯旗下的腾讯会议，以及字节跳动旗下的飞书，共同为经济复苏和企业数字化转型提供更加广泛和高效的工具与方案。

瑞士匠心设计与硅谷科技创新的融合打造产品力

罗技于 1981 年创立于瑞士，始终保持着对产品设计的高标准追求，从外观到体验，罗技致力于为用户提供高效工具，帮助用户提高生产力与创造力。而源于美国硅谷的科技创新精神，至今依然是罗技企业发展的源动力。

本次春季发布会推出的罗技 CC5500e 和罗技 OnePres 无线屏幕分享器，均搭载了罗技多项自有技术，为用户带来视频会议新体验，标志着罗技视频协作迈入下一个十年。

罗技副总裁、视频协作总经理 Scott Wharton 先生表示，罗技一直都有规划地关注客户真正的需求，以合理的价格提供高质量的产品。罗技希望用视频的方式连接全世界的每一处会议空间，让视频会议变得更加简单、方便、高性价比，从易用性、可管理性出发，给企业带来更大的规模效益。

罗技 CC5500e 是罗技推出的首款音视频一体的摄像头，也是专为中大型会议室打造的企业应用级免集成产品。具备简洁高效、声画质量高等优势，能够弥补手机、笔记本等移动设备在远程协作时视听效果较差的缺陷，同时，罗技 CC5500e 内置预先安装的 Microsoft Teams 等视频会议软件，让远程办公变得更便捷高效。

第二款春季新品是由中国团队独立研发的罗技 OnePres 无线屏幕分享器。它使用了罗技 OnePres™真无线专利技术，减少软件预安装，即可实现点对点连接，能够突破网络环境和空间距离的限制，实现数据传输分享无忧、安全共享。

“开放、专注、互补”，打造云视频融合生态

罗技作为专注于云周边硬件方案的提供者，携手云服务协同平台的战略合作伙伴，建立产业生态圈，共同致力于为用户提供更优良、全面的数字办公体验。

罗技视频协作的全系列音视频产品均与微软 Teams 适配，并成为微软官方推荐搭配使用的外设产品方案；罗技视频协作智能终端与腾讯会议平台实现全面互联互通，成为腾讯会议官方推荐的音视频外设品牌，罗技 CC4000e 和 CC5000e 商务高清音视频会议系统也通过了腾讯会议 Rooms 认证；罗技与飞书合作的会议室整体解决方案覆盖了包括个人桌面，小型会议室，中大型会议室等多种企业常见协作空间场景，为企业用户提供了全场景的一站式解决方案选择……

罗技大中华区视频协作品类负责人陈明斌先生表示，开放与合作一直是罗技最重要的 DNA，罗技始终专注于云视频领域音视频硬件产品的打磨与创新。在打造开放融合的生态圈的道路上，罗技始终清楚地看到自身的市场定位，坚持做云视频生态圈最坚定的硬件支持者，以期成为生态圈不可或缺的重要战略合作伙伴。未来，罗技将继续践行 “云+端” 的合作模式，寻找更多生态伙伴，优势互补，共同为用户提供更优质的办公体验。

微软大中华区副总裁 OEM 事业部总经理黄逸群先生表示，微软认可罗技在办公硬件生产领域的领导力和创新精神，选择与罗技长期保持密切合作，共同推进现代办公环境的发展创新。为了完美呈现 Microsoft Teams Rooms 以人为本的智能化会议体验，微软与罗技携手打造了行业领先的中大型空间视频会议解决方案，共同帮助更多的中国企业实现智能化办公。

“新视界，更智会”

回顾视频协作行业发展的十年，罗技始终秉承着 “让视频会议简单高效易用，推动视频协作无处不在” 的愿景，深耕云视频会议终端产品市场，为企业用户不断拓展云视频协作多场景解决方案。

展望未来，罗技将以 “云+端” 的模式不断颠覆传统视频会议体验，联手更多生态伙伴，为教育、医疗、政府、企业等各行业用户打造高效便捷、贴合业务需求的协同方式和解决方案，共同助力更多用户通过高质量的互联协作促进企业数字化转型升级。