PlayStation 中国在今天的发布会上公布了国行 PS5 的发售资讯。光驱版售价是 3899 元，数字版 3099 元，将于 5 月 15 日正式发售，现在已经开启预售。

索尼互动娱乐上海（SIESH）表示，正在积极准备一系列国行游戏软件，包括《麻布仔大冒险》《瑞奇与叮当 时空跳转》和《原神》。发布会同时播放了《漫威蜘蛛侠：迈尔斯墨拉莱斯》《地平线：西部禁地》和《GT 赛车 7》的宣传片，不出意外的话，SIESH 应该正在引进这些游戏。

此外，SIESH 今天还公布了 PlayStation Plus 精选集，PlayStation Plus 会员将可以在 PS5 上免费游玩 12 款游戏，包括《硬核机甲》、《乐克乐克 重制版》、《反重力赛车 终极典藏版》、《地平线 零之曙光》和《地平线 零之曙光：冰尘雪野》下载内容、《重力异想世界完结篇》、《最后的守护者》、《绝地潜兵》、《瑞奇与叮当》、《撕纸小邮差：拆封》、《风之旅人》、《小小大星球 3》和《最终幻想 15》。

SIESH 还宣布了与 PS5 游戏主机同步推出的配件产品售价：