App Annie 近日发布报告称，在 2021 年第一季度，游戏每周下载量约为 10 亿次，而该季度在游戏中的总用户支出则高达到 220 亿美元。为了以移动优先的理念吸引千禧一代和 Z 世代消费者，各大品牌纷纷与热门移动游戏合作，试图让购物成为一种更愉快、更具互动性的体验。

以下为详细内容：

各品牌逐渐发现，应用内游戏体验是一种成功的变现形式。例如，Louis Vuitton 在 2019 年宣布推出《英雄联盟》的游戏皮肤，实践表明游戏玩家很喜欢这款装扮——此举提升了品牌在在线游戏中的曝光度。Riot Games 于 2021 年 3 月 29 日在美国推出了《英雄联盟：激斗峡谷》，游戏机制为回合制 5v5 在线多人竞技游戏（MOBA）。玩家可以在移动游戏中购买皮肤、冠军和其他装扮，这与 PC/Mac 游戏的体验是相同的。

为吸引更年轻的移动端用户，Louis Vuitton 做了很多努力和尝试，似乎有所成效。在一系列奢侈品零售商中，疫情期间（2020 年 1 月至 2021 年 3 月）Louis Vuitton 的应用在全球范围内获得了最多的下载量，在 2020 年 8 月激增至超过 12 万次。

品牌接受游戏元素的另一种方式是在他们自身的应用中提供游戏化体验。例如，Gucci 的应用中融入了街机元素，因此在疫情期间（2020 年 1 月至 2021 年 3 月）一系列奢侈品零售应用的全球下载量排名中位列第二。这种基于跨应用使用的游戏化策略可能有助于推动增长。在韩国，截至 2020 年 12 月，与整体的用户群体相比，使用 Gucci 应用的安卓手机用户同时玩 Snake.io 游戏的可能性比整体人口要高出 37%。

我们预计，随着更多品牌发现开拓消费者的新途径，他们将继续在应用开发中采用游戏化策略。移动设备已经逐渐让游戏变得大众化，随着前所未有的庞大用户群体成为游戏玩家，特别是移动游戏玩家，我们预计各大品牌将开始注重游戏中的合作，同时也会以全球最热门的游戏为灵感，开发真正的商品。

如今的消费者在移动设备上花费了大量时间，要在竞争中脱颖而出，品牌需要在移动端提供有吸引力的、与文化相关的应用体验。