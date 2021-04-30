今年五一黄金周或将迎来最近三年来出行热度最高峰。据滴滴智慧交通大数据预测，2021 年五一期间国内居民迁徙热度明显高于 2019 年及 2020 年同期。预计在 4 月 30 日晚达到 “去程” 高峰，5 月 5 日出现 “返程” 高峰。据滴滴此前公告称，4 月 30 日或将成为今年上半年最难打车日。当天下午，通勤晚高峰与假期启程高峰相互叠加，打车成功率不足 50%。

受此影响，全国主要城市路网将在不同时段迎来拥堵高峰。具体来看 4 月 30 日 16：00 至 21：10 时段、5 月 1 日 9：30 至 12：30 时段为全国主要城市路网拥堵时段。其中，峰值将分别出现在 4 月 30 日 18 时和 5 月 1 日 11 时左右。5 月 5 日，受返程高峰影响，全国主要城市路网的道路拥挤程度仍不会有所缓解，将在当天 15：00 至 17：00 出现拥堵高峰。

出行类型上，滴滴智慧交通预计本次五一期间将以境内游、跨省游为主。受此影响，国内各景点或将承载超过往期的游客数量，从而产生不同程度的拥堵。数据显示，五一期间，秦始皇兵马俑博物馆周边路段的全天运行指数高居全国景区周边路网拥堵缓行榜首，处于严重拥堵状态。除此之外，成都宽窄巷子景区、陕西历史博物馆、北京野生动物园、嵩山少林景区等地也将明显处于拥堵状态。

在热门景区的排行中，耳熟能详的知名景区纷纷位居前列，天安门广场、西安大雁塔、成都宽窄巷子等景区均闯入热榜。其中，西湖风景名胜区在本次最受欢迎景区中夺得冠军。滴滴智慧交通在此提醒所有游客，提前规划行程，尽量采用公共出行方式，避免不必要拥堵。

路况预测之外，滴滴智慧交通还对本次五一期间 “出远门” 意愿最强烈的城市居民进行了测算。 发现北京、深圳、上海、广州的居民外出游玩意愿明显高于其他城市，有望成为本次五一假期旅游的主力军。

据了解，滴滴智慧交通聚焦于解决城市级交通供给和需求的时空资源最优匹配问题，优化城市交通管理，缓解道路拥堵，提升交通安全水平，服务于民，普惠大众。本次预测报告，滴滴智慧交通基于滴滴出行平台海量行车轨迹、POI、起终点等交通大数据 结合人口迁徙特征、天气、等数据，发挥云计算和人工智能等技术优势制成。力争为市民出行、出游提供相关数据支持和参考建议。