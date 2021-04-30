4 月 29 日，华为与北京邮电大学正式签署 “共建信息光子学与光通信实验室暨下一代全光业务网合作框架协议”，双方将就光领域技术共同展开研究，促进光科技领域的进一步繁荣。

根据协议，双方将在光领域开展如下系列重大合作：

一、“下一代全光业务网” 合作，聚焦 3 个方面：

探索光领域新技术方向，突破关键技术难题； 通过国家级精品课程等联合开发、光领域人才联合培养等方式提供吸引和培养优秀人才的黑土地； 引领和推动下一代全光业务网协议和标准工作，推动光产业繁荣。

二、共建 “信息光子学与光通信实验室”。沿着著名微波通信和光通信科学家叶培大院士的足迹、着眼更远的未来，服务于光通信与光信息领域的重大需求，构建产学研紧密结合的创新体系，系统地解决从光子学基础理论到系统网络发展中面临的重大科技问题，大力增强我国在宽带智能及空天地光通信系统与网络方面的科技实力，为万物互联的智能世界做出实质性贡献。

北京邮电大学校长乔建永表示，学校对联合共建后实验室的发展寄予了深厚的期望，并将一如既往地给予实验室全方位的支持。站在 “十四五” 的起点，在国家统筹推进 “双一流” 学科建设和重组改革国家重点实验室体系的总体规划下，希望实验室能够找准新定位、履行新机制、发挥新优势，在北邮的 “双一流” 建设中，在华为公司未来的可持续发展中做出更新、更大的贡献。在信息通信领域内，打造一支不可替代的、能够解决国家重大科学和技术问题的国家科技力量。

华为光产品线总裁靳玉志表示，我们处在一个最好的时代，F5G 千兆光网的价值将在这个时代得以全面发挥，定义 F6G 的相关工作将全面启动。北邮和华为通过本次里程碑性的合作，必将大力增强我国在未来通信系统与网络方面的科技实力，促进光技术持续演进并服务于更广阔的领域。

华为北京研究所所长常胜表示，经过双方近一年的努力，北邮-华为联合学院基本达成既定目标，未来将持续以联合学院为基础，围绕科研、人才、产业为核心打造一体化平台。学校已率先瞄准信息科学主战场，整合优势学科资源，为培养交叉型复合型人才打下基础。希望能以本次签约为契机，以共建实验室和长期合作框架为切入点，携手奋进，必将打造创新技术孵化、高端人才聚集、产业应用实践的三大高地。