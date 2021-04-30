国际数据公司（IDC）全球手机季度跟踪报告的初版数据显示，2021 年第一季度，智能手机市场的复苏势头加速，出货量同比增长 25.5%。智能手机厂商在本季度出货量总计达 3.46 亿台。各区域均展现出强劲的增长势头，而其中最高的增长来自中国和亚太区（不含中、日），作为全球占比最大的两个区域，它们占据全球大约一半的出货量，分别贡献了 30% 和 28% 的同比增幅。

全球移动设备研究总监 Nabila Popal 表示：“市场回暖的速度快于预期，清晰表明了全球对于智能手机市场的良性需求。但我们也必须意识到，这次惊人的增长是在对比智能机行业历史上最糟糕的一个季度（1Q20）而得出的，当时疫情开始蔓延，大部分供应链停滞。不过，增长依旧具有含金量，因为对比两年前的第一季度（1Q19），出货量也增长了 11%。这种增长来自压抑多年的换机周期，以及 5G 产品的推动，但最重要的是，这清晰地反映了智能手机正日渐成为人们日常生活中越来越重要的元素之一。这一趋势势将延续，因为更多消费者会将疫情期间激发出的更多智能手机应用场景带入到后疫情时代。”

随着智能手机市场的复苏，竞争格局正在发生巨大转变。遭受美国制裁力度加大的沉重打击后，华为多年来首次跌出前五名。中国品牌小米、OPPO 和 vivo 顺势获益，它们的市场份额都比上个季度有所增长，分别以 14.1%、10.8% 和 10.1% 的市场份额排名全球第三、第四和第五位。同时，上述三家也在持续发力近年来华为份额快速增长的国际市场，并从中低端市场华为的下滑中获益最大，国际市场的高端价位段份额则大部分被 Apple 和三星占据。三星以 7530 万台的出货量和 21.8% 的市场份额夺回了第一名的位置。新款 S21 系列表现良好，主要源于其相比去年的旗舰产品低 100 美元的成功的定价策略。Apple 虽然相比前一个强势旺季的市场份额有所下滑，但 iPhone 12 系列的持续成功，令 Apple 仍售出了令人印象深刻的 5520 万部 iPhone，市场份额为 16.0%。

IDC 全球移动设备追踪项目副总裁 Ryan Reith 指出：“在华为持续遭遇下滑的同时，LG 也正在彻底退出智能手机市场。LG 的大部分销量来自美洲，其中北美占 50% 以上，拉丁美洲占 30%。尽管近年来 LG 失去了一些阵地，但其仍占有北美市场 9% 和拉美市场 6% 的市场份额，LG 与华为的退出将为其他品牌创造出一些直接的机会。由于竞争比以往任何时候都更加激烈，特别是在低端市场。可以肯定的是，6-10 个品牌都对这一市场虎视眈眈。”