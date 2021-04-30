根据市场咨询机构 Canalys 发布的数据，中国大陆智能手机市场在新冠疫情一周年之际终于恢复到 2019 年第一季度的水平。智能手机出货量达到 9240 万部，同比增长 27%。vivo 从华为手中夺得国内市场桂冠，出货同比猛增 79%，达到 2160 万台。OPPO 以 2060 万台出货名列第二。华为下滑至第三，2021 年第一季度出货 1490 万台（独立后的荣耀以近 500 万台位居第六）。小米和苹果分列第四和第五位，分别出货 1350 万台和 1200 万台。

“中国智能手机市场重拾了往日的繁荣，”Canalys 研究分析师 Amber Liu 表示，“领先玩家们竞相发力冲向市场巅峰，与 2020 年第 1 季度甚至 2020 年第 4 季度相比，本季度智能手机的发布数量异常之多。随着消费者和渠道对替代品牌持更加开放的态度，美国对华为的制裁与荣耀的独立成为了市场新一轮增长的标志。”

报告显示，vivo 和 OPPO 在入门级 5G 产品领域表现强劲，这些产品普遍定价略低于 2000 元人民币。移动市场研究业务副总裁 Nicole Peng 表示：“对于华为在中国的竞争对手来说，入门级 5G 市场只是 ‘低垂的果实’。而真正的战场是在高端（500 美元及以上）领域，而华为凭借 Mate 40 Pro 和 Nova 8 Pro 等产品在第一季度 Android 厂商中仍在高端价位段占据稳固地位。但是，我们不能忽视 OPPO、vivo 和小米在这个利润丰厚的领域以其具有竞争力的旗舰产品组合迅速迎头赶上。在高端市场取得成功，不仅有利于提升 OPPO、vivo 和小米的高端消费者品牌形象，还有助于推动更高的服务收入，而这些收入正成为这些公司的关键收入来源。”

“5G 用户数量的快速增长是推动设备更换的另一个关键因素，到第一季度末，5G 用户已超过 3.5 亿，”Amber Liu 补充道，“运营商比以往更有决心将 4G 用户尽快迁移到 5G。许多省级运营商纷纷下架了 4G 套餐，新用户入网或老用户更改套餐均只能选择 5G 套餐。我们预计，从今年开始，5G 智能手机将成为大多数中国消费者更换设备时的不二选择。”