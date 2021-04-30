根据 Sensor Tower 公布的最新商店情报数据，2021 年 Q1 韩国手游市场收入达 14.7 亿美元，同比增长近 16%。在大量新游的冲击下，3 款中国产手游稳居畅销榜 Top 8，《一拳超人》、《三国志·战略版》等大作相继入场，详细数据如下：

韩国手游市场规模

在经历一年的高速增长后，Q1 韩国 Google Play 和 App Store 手游总收入为 14.7 亿美元，同比增长 15.8%，环比略微下调 2%。平台方面，来自 Google Play 的收入占 82%，App Store 占 18%。

Q1 韩国 Google Play 和 App Store 手游总下载量约 1.5 亿次，相较 Q4 增长 7.8%，但比去年 Q1 疫情爆发时减少 15.6%。平台方面，来自 Google Play 的下载量占 82.3%，App Store 占 17.7%。

韩国市场热门手游

与日本市场相似，韩国手游市场日流水在 1 月 1 日创下新高。国民手游《天堂 M》在活动的助力下，当天流水达到 2018 年以来的峰值，Q1 收入相较去年 Q4 增长 29% 至 2.1 亿美元。

基于姜饼人 IP 开发的 RPG 手游《姜饼人王国》，1 月上市后大多数时间位列 Google Play 手游下载榜 Top 2。Q1 该游戏获得 385 万次下载，收入超过 4800 万美元，是本期韩国市场最成功的新游。

Devsisters 为姜饼人新游推出的各种品牌联动，同时提升了该 IP 其它游戏的热度。上市超过 4 年的跑酷游戏《跑跑姜饼人》下载量环比增长 38%，重回下载量 Top 20 榜单。两款姜饼人游戏 Q1 在韩合计吸金超过 5700 万美元，而在 2020 年底之前，《跑跑姜饼人》的总收入仅为 8000 万美元左右。新作《姜饼人王国》成功上市，验证了休闲 IP 向中度手游移植的可行性，这在人口红利见顶的成熟市场更具战略意义。

中国手游产品方面，《奇迹之剑》、《原神》和《万国觉醒》稳居韩国手游畅销榜 Top 8。加上 Q4 登陆韩国市场的《State of Survival》，本期共 4 款中国手游入围畅销榜 Top 20。

下载量方面，本期共 11 款新游入围榜单 Top 20，是继去年 Q2 以来，新品上市最多的档期。

NPIXEL 开放世界手游《Gran Saga》本期在 Google Play 和 App Store 获得超过 130 万次下载，吸金 4100 万美元，空降下载榜第 2 名，收入榜第 6 名。虽然在二次元表现方面做了一些尝试，但上市后该游戏收入持续下降，后期能否摆脱 MMORPG 高开低走的局面仍有待观察。

中国手游在韩国

由于《姜饼人王国》、《Gran Saga》等商业大作密集上市，本期共 34 款中国产品入围韩国手游畅销榜 Top 100，合计吸金超过 2.5 亿美元，占 Top 100 总收入的 21.6%。

4399《奇迹之剑》预估收入超过 4650 万美元，蝉联榜首。主打放置玩法的 eSkyFun 三国题材手游《神魔三国志》亦赢得韩国市场认可，本期收入环比增长 208%，进入榜单第 6 名。

灵犀互娱《三国志·战略版》2 月底登陆韩国市场，并空降榜单第 7 名。依托光荣《三国志》IP 以及经过国内市场验证的付费体系，该作在 3 月中旬开始显示出强劲的吸金能力，此后多数时间位列韩国 Google Play 手游畅销榜前十。

掌趣科技《一拳超人》3 月中旬在韩国上市，随即取代《姜饼人王国》，连续 14 天位列韩国 Google Play 手游下载榜榜首。在半个月内，该游戏获得近 100 万次下载，是近期登陆韩国市场获量最快的中国产手游。进入 4 月，该游戏收入稳定在韩国 Google Play 手游畅销榜前十左右，后续市场潜力值得期待。

此外多款产品加大在韩国市场的投放力度，首次入围榜单的游戏包括：三七互娱商战模拟经营 RPG 手游《叫我大掌柜》，壳木游戏星际题材 SLG 手游《Infinite Galaxy》、字节跳动休闲射击手游《Agent Bone》、网易跑酷游戏《猫和老鼠》，以及盛趣游戏发行的《侠客风云传》。