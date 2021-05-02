本周三，据华尔街日报报道，Verizon 正在寻求售出媒体部门 Verizon Media Group 中的部分业务，这其中包括雅虎和 AOL 两大媒体品牌。Verizon 目前正在和 Apollo Global Management 进行谈判，后者为这笔交易给到的价格在 40 亿到 50 亿美元之间。据悉，该谈判尚未结束，Apollo 也未就这一价格进行压价。但有消息人士指出，这一交易仍存在阻碍。

Verizon 曾于 2015 年和 2017 年分别斥资 44 亿美元和 44.8 亿美元收购了 AOL 及雅虎（互联网业务），并在 2017 年将收购的二者合并到一家名为 Oath 的子公司中。到了 2019 年，Oath 被 Verizon 正式更名为 Verizon Media Group，AOL（旗下媒体品牌包含赫芬顿邮报/HuffPost、TechCrunch、Engadget、Autoblog、Cambio）与雅虎各自保持品牌独立。

近年来，Verizon 一直在消减其媒体业务。2018 年，由于 Oath 在数字广告领域的表现并未达到 Verizon预期，Verizon 对这两笔近 90 亿美元的收购资产进行了 46 亿美元的资产减记，并裁掉了 Oath 10% 的员工。当然，Oath 在此之后的价值并非为 44 亿美元，而仅仅只是 2 亿美元——在本次减记之前，Verizon 对 Oath 的品牌评估价为 48 亿美元。在此之后，2019 年，Verizon 以不到 300 万美元的价格将轻博客平台 Tumblr卖给WordPress 母公司 Automattic（Tumblr 在 2013 年被雅虎以 11 亿美元收购）。到了 2020 年，赫芬顿邮报被 Verizon 以股票交易的形式卖给美国新闻聚合网站 BuzzFeed，价格未知（AOL 收购 HuffPost 时的价格为 3.15 亿美元）。

据了解，Verizon Media Group 在 2020 年的营收为 70 亿美元，较上年下降了 5.6%，而这与 Verizon 为其定下的 100 亿美元目标而言有着不小的距离。有人士指出，出现这种状况是因为疫情的出现使得部分广告主撤销了广告投放计划。相比之下，在今年第一季度，Verizon 的营收达到 19 亿美元，同比增长 10.4%。

而根据互联网数据调研机构comScore的数据显示，基于全美地区的 PC 和移动设备数据统计，在今年二月份和三月份期间，Verizon Media 的媒体流量分别位于全美第四（前三分别为谷歌、Facebook、微软）和全美第二（次于谷歌）。

尽管媒体业务出现了反弹，但如华尔街日报所述，Verizon 的主要业务方向仍为与流媒体视频服务商的合作上面，因为这可以帮助其宽带业务的发展。而 CNBC 也有指出，Verizon 在首席执行官 Hans Vestberg 的领导下，已经把 5G 网络业务作为未来发展重点，而这可能会导致某一个或者某一些不符合这一战略的业务被售出。

据报道指出，在今年二月份时，Verizon 曾出价近 455 亿美元参与 FCC 的 5G 重要频段许可竞拍，另外两家电信运营商 AT&T 和 T-Mobile 则分别出价 234 亿美元和 93 亿美元。另一方面，华尔街日报称，Verizon 高管最近有向其投资者表示，Verizon 今年在网络设备和光纤电缆等上的资本支出可能会达到 215 亿美元。

值得一提的是，就在本次出售消息传出的一个月前，Verizon 高管曾向 AXIOS透露，Verizon Media 正在对旗下媒体业务进行整合重塑，计划将大部分媒体产品围绕 Yahoo 命名，并面向其 300 万付费订阅用户推出一套名为 “Yahoo Plus” 的订阅产品组合。根据 AXIOS 的报道，Yahoo Plus 将包含 Yahoo Fantasy Plus（游戏数据分析工具）、Yahoo Finance Plus（前身为 Finance Premium，面向投资者的参考工具）、Yahoo Mail Plus（主打无广告和自定义的邮箱服务）、Yahoo Plus Protect（与 Asurion 一起推出的家用电子设备维修服务计划）、TechCrunch（其订阅付费产品为 ExtraCrunch）。目前来看，这一计划的推进可能会因出售遭受阻力。

把镜头回归到本文的主角雅虎和 AOL 和身上。尽管这两位诞生于互联网早期的门户巨头一度风光一时，但这种景象并未持续下来。从 1996 年到 2006 年，雅虎的营业额十年间增长了 260 倍。2008 年，微软曾计划宣布斥资 446 亿美元收购雅虎，但后者认为该金额远远低估了自己的价值，并转向与谷歌达成一项长达十年的合作，最终使得这一收购告吹。到了 2011 年，雅虎市值仅剩 222 亿美元，直至 2015 年被 Verizon 以近 45 亿美元收购其核心业务互联网业务（拥有雅虎日本和阿里巴巴股份的部分独立为一家名为 Altaba 的控股公司）。

另一方面，同样的事情也在 AOL 身上得以发生。作为 Web 1.0 时代的开拓者，AOL曾被誉为美国网络上最受认可的品牌。在其 2000 年鼎盛时期，AOL 以超过 1800 亿美元的价格收购时代华纳，两家公司合并后的总价值更是高达 3600 亿美元。然而，仅在 2 年的时间内，新的合并公司便跌去了 990 亿美元的价值。2009 年，AOL 被从合并公司中拆分出去，并在此后专注发展媒体和广告业务，一直到 2017 年被 Verizon 以 44 亿美元的价格收购。

接下来，对于本次出售，CNBC表示，该过程中的购买方很有可能会收购 Verizon Media Group 的全部股份，并将其中的部分资产变现。这其中最具价值的部分是雅虎财经（Yahoo Finance），大约占据总出价的一半，另外一些会被出售的部分则可能为 Yahoo Fantasy、Verizon Media 的广告平台、雅虎邮件（Yahoo Mail）以及 Engadget 和 TechCrunch。鉴于今年以来数字媒体公司的抱团 SPAC 上市倾向在不断加剧，Engadget 和 TechCrunch 或许会被某家 SPAC 合并，从而加入到这个阵营当中。