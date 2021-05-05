随着人民生活水平的提高，扫地机已经走进千家万户。而这个品类的创新也在不断进化，这次我们要认识的就是 Neabot Q11 智能扫地机，他有一个拿手的功能，就是能够自动集尘。

先来看外观设计。Neabot Q11 设计非常简洁，白色的机身主体色很适配家居。这款扫地机器人的整体高度第一眼感觉会比其它顶置雷达的产品高一点，但实际上它只有 87mm，其把雷达放置在了机身前部。这样看过去整体感很强，同时给水箱和尘盒留出了足够合理的体积。在机身的顶部，可以看到两个触摸式按键，电容触控，回充/开始暂停键有蓝色背光，再加上弧形的蓝色 LED 背光工作指示灯，在夜晚看过去很温馨。

在机身的侧边，你可以看到扬声器，左右有沿墙线激光雷达，中间是内置的激光雷达，都比较隐秘平整，这就意味着其内置了三个激光雷达。为了达到更好的清洁效果，还内置了视觉图像避障系统，可以通过人工智能分析识别障碍物。此外，还可以看到出风口。在机身的底部，我们可以看到扫地机的一般设置。其中包括一个前脚轮、可以拆解的右刷，左右两个驱动轮，具备一定的高度爬行能力，同时条幅式的轮毂可以在阻力比较大的地面行驶。最后就是主刷和拖布，这是拖地的关键。

分离完集尘盒，你会发现有一个清洁刷，可以帮你处理缠绕的毛发。海帕支架盖板里的海绵和配件也是很到位，可以看到集尘盒体积比较大。再来看下匹配的集尘宝，实际上可以理解成这个扫地机器人的保姆。你的每一次清扫，都无须经常去处理里面的灰尘，机器人每次都会把扫到的垃圾，送到这个集尘宝，自动通过管道，第三代大功率风机可以将污物输送到集尘袋里，你只要过一段时间更换丢弃就行。

集尘宝同时也是个回充点，可以看到指示灯、红外镜和风扇过滤支架的设计。Neabot Q11 会自动将从机器人收集的垃圾通过超强的吸力转移到附带集尘袋的集尘宝内，可容纳（30 天，根据户型大小有所不同）2 至 4 周的污垢和碎屑，便于处理，不会产生灰尘。

工作的时候，你就会发现，隐藏式的激光雷达还是有它独特的地方：因为扫描维度比起顶置碉堡式低，可以动态感知较为低位的陌生环境。这里就包括拖鞋、袜子、桌脚、电线。另外，其建立房间户型图和地图的速度和精确度也较好。根据官方的说法，建图精度提升 5 倍，效率提高 50%，扫描范围提升 2 倍。地图的便利性方面，宜宝 Neabot Q11 也很精细，可以随意设置禁区和虚拟墙，自选打扫的区域，很人性化。

在吸力方面，Neabot Q11 具备 4000Pa 的吸力。可以对付比较棘手的缝隙灰尘，同时对于一些厚重的地毯，即便是细小的尘螨和毛发也能做到深度清洁。在软件里面，可以对其吸力进行调整，从 600Pa（静音挡）、1200Pa(小吸力）、2700Pa(一般吸力)、4000Pa(强吸力) 进行调整，可以在不同时间段，不同的地面间调用。另外，其拥有 2CM 的爬台阶能力，如果超过的话就退回，这点也很实用。如果你想要安静，它可以切换到 65dB 的低噪音进行工作。

总得来说，宜宝 Neabot Q11 是款值得推荐的扫地机。自动集尘吸尘扫擦拖地一体化，独有的 2.8L 集尘宝让你告别频繁的手动清洁，3D 毫米级的避障功能相当细腻，极佳的雷达和感应器组合带来良好的脱困能力，使得你无须当心障碍物中断工作。对于 100+平方米的家庭用户来说，是个极佳的选择。